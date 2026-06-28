Horóscopo de hoy domingo 28 de junio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: dejará de lado compromisos y se gratificará en una cita con la persona que desea conocer.

Salud: una dolencia tendrá alivio.

Sorpresa: encuentro divertido.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: se relacionará sin la timidez habitual, mostrará su encanto y surgirá una situación romántica.

Salud: optimismo y buen ánimo.

Sorpresa: conflicto resuelto.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: momento de intensa vibración en la pareja; la intimidad estará plena de dulces vivencias.

Salud: un ejercicio será relajante.

Sorpresa: curiosa revelación.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: sin despegar los pies de la tierra, se sumergirá en una relación que resultará inolvidable.

Salud: un pequeño cambio ayudará.

Sorpresa: idea controversial.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: se disiparán las dudas y los temores, y el clima de la relación ayudará a recuperar la calidez.

Salud: un estudio será oportuno.

Sorpresa: error subsanado.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: por actuar con cierta ansiedad, podría impedirse el disfrute de un momento hermoso.

Salud: un cambio de dieta ayudará.

Sorpresa: lección aprendida.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: la fuerte calidez en la pareja despertará estímulos nunca antes experimentados.

Salud: un tratamiento será exitoso.

Sorpresa: convocatoria inesperada.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: su fuerte encanto impactará en una persona y, de inmediato, llamará su atención.

Salud: una rutina será desechada.

Sorpresa: una ayuda llegará a tiempo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: sentirá que aún conserva afinidad con alguien de un pasado compartido.

Salud: las caminatas le harán bien.

Sorpresa: alguien se enojará.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: parecerá que su pareja se empeña en gastar, pero tendrá una razón.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: recupera algo extraviado.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: si hay mayor o menor compromiso, será una discusión que crece día a día en la pareja.

Salud: un dolor tendrá alivio.

Sorpresa: esfuerzo recompensado.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: el intercambio amoroso crecerá y permitirá que cada momento de la pareja sea feliz.

Salud: mejorará la calidad del sueño.

Sorpresa: alguien sensible se acercará.

Si usted cumple años hoy es una persona benevolente y con alma de artista. A veces elude los compromisos formales.