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Horóscopo de hoy domingo 28 de junio de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: dejará de lado compromisos y se gratificará en una cita con la persona que desea conocer.
Salud: una dolencia tendrá alivio.
Sorpresa: encuentro divertido.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: se relacionará sin la timidez habitual, mostrará su encanto y surgirá una situación romántica.
Salud: optimismo y buen ánimo.
Sorpresa: conflicto resuelto.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: momento de intensa vibración en la pareja; la intimidad estará plena de dulces vivencias.
Salud: un ejercicio será relajante.
Sorpresa: curiosa revelación.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: sin despegar los pies de la tierra, se sumergirá en una relación que resultará inolvidable.
Salud: un pequeño cambio ayudará.
Sorpresa: idea controversial.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: se disiparán las dudas y los temores, y el clima de la relación ayudará a recuperar la calidez.
Salud: un estudio será oportuno.
Sorpresa: error subsanado.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: por actuar con cierta ansiedad, podría impedirse el disfrute de un momento hermoso.
Salud: un cambio de dieta ayudará.
Sorpresa: lección aprendida.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: la fuerte calidez en la pareja despertará estímulos nunca antes experimentados.
Salud: un tratamiento será exitoso.
Sorpresa: convocatoria inesperada.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: su fuerte encanto impactará en una persona y, de inmediato, llamará su atención.
Salud: una rutina será desechada.
Sorpresa: una ayuda llegará a tiempo.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: sentirá que aún conserva afinidad con alguien de un pasado compartido.
Salud: las caminatas le harán bien.
Sorpresa: alguien se enojará.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: parecerá que su pareja se empeña en gastar, pero tendrá una razón.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: recupera algo extraviado.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: si hay mayor o menor compromiso, será una discusión que crece día a día en la pareja.
Salud: un dolor tendrá alivio.
Sorpresa: esfuerzo recompensado.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: el intercambio amoroso crecerá y permitirá que cada momento de la pareja sea feliz.
Salud: mejorará la calidad del sueño.
Sorpresa: alguien sensible se acercará.
Si usted cumple años hoy es una persona benevolente y con alma de artista. A veces elude los compromisos formales.