Vida
Horóscopo de hoy domingo 29 de noviembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (marzo 21 – abril 20)
Amor: las nuevas relaciones serán su fuerte y lo comprobará en cada ámbito al que concurra.
Salud: las emociones se dispararán. Sorpresa: cierta discordia se disipará.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: su intuición le guiará en el encuentro con una persona agradable y el romance comenzará.
Salud: una consulta traerá alivio. Sorpresa: algo será decepcionante.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: un secreto mantenido en el tiempo no hará bien a la relación; el diálogo sincero ayudará.
Salud: una molestia se disipará. Sorpresa: encuentro incómodo.
CÁNCER (junio 22 – julio 23)
Amor: roces o discusiones en la pareja terminarán con iniciativas nuevas y plenas de calidez.
Salud: alergias o dolores se calmarán. Sorpresa: expectativas cumplidas.
LEO (julio 24-agosto 23)
Amor: su encanto se percibirá irresistible y la persona menos imaginada se acercará con interés.
Salud: los cambios de clima afectarán. Sorpresa: momento conmovedor.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Amor: se avecina una etapa en la que la pareja vivirá experiencias que la hará madurar.
Salud: caminar todos los días hará bien. Sorpresa: encuentro en la multitud.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Amor: alguna actitud impulsiva alejará a la persona que le interesa, pero la remontará.
Salud: concurrir al gimnasio hará bien Sorpresa: litigio resuelto.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Amor: alguien se la pasará llamando su atención y le agradará; será su alma gemela.
Salud: mejorará con una dieta sana. Sorpresa: encuentro a solas.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Amor: una promesa no cumplida en el pasado se convertirá en fuente de reproches.
Salud: nadar genera beneficios. Sorpresa: ausencia inesperada.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: una sabia sugerencia evitará que el desgaste de la pareja llegue más pronto.
Salud: necesario hidratarse bien. Sorpresa: alguien será audaz.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: conocerá una persona que comenzará a llenarle de expectativas que se cumplirán.
Salud: un estudio será oportuno. Sorpresa: intuición exitosa.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: alguien que conoce poco, le invitará a un encuentro que despertará una mutua calidez.
Salud: una dolencia se aliviará. Sorpresa: un temor se disipa.