Horóscopo de hoy domingo 30 de agosto de 2026

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Horóscopo de hoy domingo 30 de agosto de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

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Horóscopo de hoy

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: algún desacuerdo provocará roces en la pareja, pero una sugerencia hará renacer la armonía.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: alguien será valiente.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: la armonía estará en riesgo y se impone cuidar la relación con iniciativas que generen calidez.

Salud: con buen descanso mejorará.

Sorpresa: una traba caerá.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: la afinidad crecerá con alguien agradable y le conducirá a disfrutar de dulces vivencias.

Salud: un tratamiento será eficaz.

Sorpresa: súbito cuestionamiento.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: creerá que a la relación le faltan momentos de alegría y, por eso, tomará iniciativas divertidas.

Salud: cada día estará mejor.

Sorpresa: un misterio se fortalece.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: momentos de revelaciones inquietantes, cambios, reconciliaciones deseadas y relaciones nuevas.

Salud: el ejercicio le hará bien.

Sorpresa: encuentro incómodo.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: la calidez mutua crea momentos inolvidables y aumenta la armonía en la pareja.

Salud: alivio para las rodillas.

Sorpresa: visitas muy esperadas.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: momento agradable en la relación; acuerdos y coincidencias fortalecerán la armonía.

Salud: elegirá alimentos sanos.

Sorpresa: hallazgo emotivo.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: momento para la sinceridad en la pareja; la verdad disipará temores y dudas.

Salud: el gimnasio le dará energía.

Sorpresa: alguien le decepcionará.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: al actuar con generosidad en la pareja, pronto recibirá una amorosa respuesta.

Salud: una dieta sana ayudará.

Sorpresa: respuesta inesperada.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: un tercero generará confusión e inseguridad que podrían afectar la armonía.

Salud: nervios alterados se aliviarán.

Sorpresa: alguien se alejará.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: querrá relacionarse con una persona tímida, lo que exigirá mayor sensibilidad.

Salud: el dolor de cabeza cederá.

Sorpresa: elogio inesperado.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: tendrá demasiadas expectativas con cierta persona, pero mejor será verla tal como es.

Salud: un control será apropiado.

Sorpresa: una esperanza se recupera.

Si usted cumple años hoy es una persona: temperamental y dispuesta a la lucha para obtener su lugar en el mundo.

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