Vida
Horóscopo de hoy domingo 30 de agosto de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: algún desacuerdo provocará roces en la pareja, pero una sugerencia hará renacer la armonía.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: alguien será valiente.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: la armonía estará en riesgo y se impone cuidar la relación con iniciativas que generen calidez.
Salud: con buen descanso mejorará.
Sorpresa: una traba caerá.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: la afinidad crecerá con alguien agradable y le conducirá a disfrutar de dulces vivencias.
Salud: un tratamiento será eficaz.
Sorpresa: súbito cuestionamiento.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: creerá que a la relación le faltan momentos de alegría y, por eso, tomará iniciativas divertidas.
Salud: cada día estará mejor.
Sorpresa: un misterio se fortalece.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: momentos de revelaciones inquietantes, cambios, reconciliaciones deseadas y relaciones nuevas.
Salud: el ejercicio le hará bien.
Sorpresa: encuentro incómodo.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: la calidez mutua crea momentos inolvidables y aumenta la armonía en la pareja.
Salud: alivio para las rodillas.
Sorpresa: visitas muy esperadas.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: momento agradable en la relación; acuerdos y coincidencias fortalecerán la armonía.
Salud: elegirá alimentos sanos.
Sorpresa: hallazgo emotivo.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: momento para la sinceridad en la pareja; la verdad disipará temores y dudas.
Salud: el gimnasio le dará energía.
Sorpresa: alguien le decepcionará.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: al actuar con generosidad en la pareja, pronto recibirá una amorosa respuesta.
Salud: una dieta sana ayudará.
Sorpresa: respuesta inesperada.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: un tercero generará confusión e inseguridad que podrían afectar la armonía.
Salud: nervios alterados se aliviarán.
Sorpresa: alguien se alejará.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: querrá relacionarse con una persona tímida, lo que exigirá mayor sensibilidad.
Salud: el dolor de cabeza cederá.
Sorpresa: elogio inesperado.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: tendrá demasiadas expectativas con cierta persona, pero mejor será verla tal como es.
Salud: un control será apropiado.
Sorpresa: una esperanza se recupera.
Si usted cumple años hoy es una persona: temperamental y dispuesta a la lucha para obtener su lugar en el mundo.