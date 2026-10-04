Horóscopo de hoy domingo 4 de octubre de 2026

Vida

Horóscopo de hoy domingo 4 de octubre de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

especial para Prensa Libre

|

time-clock

Horóscopo de hoy

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: su poder de seducción se destacará y el entorno percibirá su encanto; alguien se acercará.

Salud: mejorará con una dieta sana.

Sorpresa: alguien será valiente.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: su gran paciencia será vital para resolver una diferencia en la relación y todo se recuperará.

Salud: cualquier exceso le afectará.

Sorpresa: encuentro conmovedor.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: las pequeñas atenciones disiparán esos momentos de tensión y renovarán la calidez.

Salud: un estudio será oportuno.

Sorpresa: fastidio superado.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: hallará un lugar en el que conocerá a una persona que sentirá irresistible en el encuentro.

Salud: un dolor empezará a ceder.

Sorpresa: sueño realizado.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: demasiadas quejas fastidiarán la relación y le harán perder la paciencia, pero dialogará.

Salud: mejorará con más gimnasio.

Sorpresa: alguien vendrá sin llamar.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: expresará sentimientos contenidos y la ternura recibida le hará sentir dulce calidez.

Salud: retomará un deporte.

Sorpresa: mensaje críptico.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: subsanará errores; comenzará una etapa de armonía sólida y un nuevo comienzo.

Salud: hará bien en hidratarse.

Sorpresa: perderá confianza en alguien.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: actitudes de indiferencia amenazan a la pareja, pero habrá momentos románticos.

Salud: equilibrada y en control.

Sorpresa: respuesta inesperada.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: el aislamiento no será buena señal para remontar una situación difícil.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: quejas injustificadas.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: la relación generará cálidos momentos que predisponen una dulce calidez.

Salud: alcanzará buen equilibrio.

Sorpresa: éxito inesperado.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: la tolerancia y pequeñas atenciones le volverán irresistible en los momentos íntimos.

Salud: le sugieren más ejercicio.

Sorpresa: buena fortuna.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: una relación del pasado aparecerá de improviso para hablarle, pero querrá evitarlo.

Salud: un dolor de cabeza se aliviará.

Sorpresa: actividad nueva.

Si usted cumple años hoy es una persona: poco detallista. Pasa por las cosas de modo superficial y se dispersa.

ESCRITO POR:

especial para Prensa Libre

especial para Prensa Libre

Lee más artículos de especial para Prensa Libre

ARCHIVADO EN:

Horóscopo de hoy 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM