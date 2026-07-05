Vida
Horóscopo de hoy domingo 5 de julio de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: tendrá valor para aceptar que ha cometido errores y logrará restaurar la plena calidez.
Salud: se hidratará y se sentirá mejor.
Sorpresa: malentendido aclarado.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: surgirán momentos en la relación en los que la expresión de los sentimientos será determinante.
Salud: correr al aire libre ayudará.
Sorpresa: oportunidad aprovechada.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: buen momento para callar y permitir que su encanto fluya en cada gesto y cada mirada.
Salud: las rutinas de ejercicio le harán bien.
Sorpresa: cambio postergado.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: su fuerte sensibilidad influirá en la relación con momentos de escasa conexión; atención.
Salud: su cuerpo estará aliviado.
Sorpresa: inesperado altruismo.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: alguien confidente desde la amistad podría cruzar la línea del amor y generar un dulce romance.
Salud: actuará contra el estrés.
Sorpresa: una meta se acerca.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: demasiada charla en la pareja no postergará los momentos de intensa calidez.
Salud: alivio de dolores musculares.
Sorpresa: traba inesperada.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: ante un altibajo en la pareja será vital su capacidad para mantener el equilibrio; todo mejorará.
Salud: iniciará una dieta sana.
Sorpresa: encuentro incómodo.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: surgirá alguna tensión en la pareja, pero la superará con calma y resolverá las dudas.
Salud: volverá a hacer deporte.
Sorpresa: secreto revelado.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: ciertas respuestas le harán desear que la relación crezca en armonía.
Salud: dejará un hábito pernicioso.
Sorpresa: alguien mostrará mezquindad.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: surgirá un mutuo entendimiento en la pareja para superar momentos tensos.
Salud: se disipará un dolor crónico.
Sorpresa: hallará un documento extraviado.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: si pasa por alto gestos que generan tensión en la pareja, no contribuirá a la armonía.
Salud: un estudio le generará confianza.
Sorpresa: recupera posiciones.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: muchas distracciones se convertirán en reproches en la relación, pero podrá superarlos.
Salud: más tiempo libre le hará bien.
Sorpresa: regalo deslumbrante.
Si usted cumple años hoy es una persona talentosa. Su alma sensible le hace preferir el bajo perfil y la humildad.