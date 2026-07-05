Horóscopo de hoy domingo 5 de julio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: tendrá valor para aceptar que ha cometido errores y logrará restaurar la plena calidez.

Salud: se hidratará y se sentirá mejor.

Sorpresa: malentendido aclarado.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: surgirán momentos en la relación en los que la expresión de los sentimientos será determinante.

Salud: correr al aire libre ayudará.

Sorpresa: oportunidad aprovechada.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: buen momento para callar y permitir que su encanto fluya en cada gesto y cada mirada.

Salud: las rutinas de ejercicio le harán bien.

Sorpresa: cambio postergado.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: su fuerte sensibilidad influirá en la relación con momentos de escasa conexión; atención.

Salud: su cuerpo estará aliviado.

Sorpresa: inesperado altruismo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: alguien confidente desde la amistad podría cruzar la línea del amor y generar un dulce romance.

Salud: actuará contra el estrés.

Sorpresa: una meta se acerca.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: demasiada charla en la pareja no postergará los momentos de intensa calidez.

Salud: alivio de dolores musculares.

Sorpresa: traba inesperada.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: ante un altibajo en la pareja será vital su capacidad para mantener el equilibrio; todo mejorará.

Salud: iniciará una dieta sana.

Sorpresa: encuentro incómodo.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: surgirá alguna tensión en la pareja, pero la superará con calma y resolverá las dudas.

Salud: volverá a hacer deporte.

Sorpresa: secreto revelado.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: ciertas respuestas le harán desear que la relación crezca en armonía.

Salud: dejará un hábito pernicioso.

Sorpresa: alguien mostrará mezquindad.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: surgirá un mutuo entendimiento en la pareja para superar momentos tensos.

Salud: se disipará un dolor crónico.

Sorpresa: hallará un documento extraviado.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: si pasa por alto gestos que generan tensión en la pareja, no contribuirá a la armonía.

Salud: un estudio le generará confianza.

Sorpresa: recupera posiciones.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: muchas distracciones se convertirán en reproches en la relación, pero podrá superarlos.

Salud: más tiempo libre le hará bien.

Sorpresa: regalo deslumbrante.

Si usted cumple años hoy es una persona talentosa. Su alma sensible le hace preferir el bajo perfil y la humildad.