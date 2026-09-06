Horóscopo de hoy domingo 6 de septiembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: la relación podría sufrir desencuentros o malentendidos. Lo revertirá con la sinceridad.

Salud: una molestia se disipará.

Sorpresa: encuentro incómodo.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: ideal para las nuevas relaciones o alcanzar la armonía en parejas sólidas; dulces vivencias.

Salud: vencerá los altibajos.

Sorpresa: mensaje incomprensible.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: las muestras de afecto aumentarán y consolidarán una relación que ha sufrido altibajos.

Salud: un control será oportuno.

Sorpresa: golpe a la rutina.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: la privacidad de la pareja necesitará ser protegida ante terceros que crean confusión.

Salud: un estudio dará tranquilidad.

Sorpresa: regalo costoso.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: crecerá la armonía en la pareja, se renovará la calidez y los conflictos llegarán a su fin.

Salud: mejorará la dieta y descansará mejor.

Sorpresa: invitación rechazada.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: no será bien visto juzgar sin pensar; lo positivo será dialogar y alcanzar la armonía.

Salud: sentirá agradable vitalidad.

Sorpresa: alguien callará todas las voces.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: su intención será bien interpretada y las cosas se acelerarán; habrá encuentro romántico.

Salud: caminar será agradable.

Sorpresa: desafío superado.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: el bienestar en la pareja será alcanzado por iniciativas positivas y entusiasmo.

Salud: los nervios se calmarán.

Sorpresa: emotivo hallazgo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: resolverá un persistente conflicto de la pareja y preservará la calidez.

Salud: se cuidará de los excesos.

Sorpresa: respuesta insólita.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: los sentimientos fluirán y el encanto mutuo crecerá en el sólido romance.

Salud: alimentos sanos lo mejorarán.

Sorpresa: secreto revelado.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: su encanto no será pasado por alto y un romance podría iniciar con quien más desea.

Salud: un control será oportuno.

Sorpresa: datos valiosos.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: una preferencia se tomará como un capricho y amenaza con perjudicar la relación; atención.

Salud: dolor de hombros cederá.

Sorpresa: viaje soñado.

Si usted cumple años hoy es una persona: conductora eficaz porque estimula las capacidades de los demás.