Horóscopo de hoy domingo 7 de junio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: se terminarán los altibajos, roces y malentendidos en la pareja; la madurez crece.

Salud: una molestia en la piel sanará.

Sorpresa: noticias de un amigo de la infancia.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: su ánimo gentil y buen humor serán destacados en la pareja y crearán armonía.

Salud: una dolencia tendrá alivio.

Sorpresa: la buena fortuna llega.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: su actitud firme disipará los caprichos que impiden que la seducción crezca en la pareja.

Salud: necesitará tomar un descanso.

Sorpresa: deseo cumplido.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: sabrá que el mejor estímulo para la relación es la estabilidad emocional que logre cada uno.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: propuesta interesante.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: vida social animada. Su encanto aumenta y atrae a alguien que generará una agradable cita.

Salud: la gimnasia aliviará dolores.

Sorpresa: hallazgo emotivo.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: se inclinará por una relación equilibrada entre lo audaz y lo estable.

Salud: los nervios alterados se calmarán.

Sorpresa: actitud precipitada.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: su encanto ayudará a alguien tímido a expresarse y un romance dará comienzo.

Salud: su buen ánimo disipará molestias.

Sorpresa: feliz coincidencia.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: dejará de lado la intolerancia y se concentrará en obtener armonía en la pareja.

Salud: disfrutará de equilibrio.

Sorpresa: situación complicada resuelta.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: los repentinos cambios de ánimo molestarán, pero estimularán la calidez.

Salud: un estudio será alentador.

Sorpresa: alguien será amable.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: su fuerte encanto impactará en su entorno y así alguien especial se acercará.

Salud: buen resultado de una dieta.

Sorpresa: encuentro genial.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: le invadirá el deseo de mejorar la relación actual y llegar a momentos plenos de calidez.

Salud: cuídese de las rodillas o los tobillos.

Sorpresa: un secreto será revelado.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: un comentario en la pareja le causará pena y evitará discutir, pero quedará algo pendiente.

Salud: un control resultará bien.

Sorpresa: momento emocionante.

Si usted cumple años hoy es una persona persistente en los negocios cuando fluyen. Se dispersa con los problemas.