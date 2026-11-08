Vida
Horóscopo de hoy domingo 8 de noviembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: la relación mejorará porque se concentra en los pequeños detalles y toma iniciativas divertidas.
Salud: más actividad física, mejor.
Sorpresa: reunión decepcionante.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: una exigencia intempestiva alterará el apacible mundo de la relación, pero las cosas se aclararán.
Salud: consulta oportuna.
Sorpresa: amable encuentro.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: momento para dejar de lado las palabras, dejar fluir los gestos y la calidez los inundará.
Salud: las molestias se disiparán.
Sorpresa: alguien hará las paces.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: por intuición, elegirá el camino que conduce al encuentro más deseado; posible romance.
Salud: es la hora de cambiar hábitos.
Sorpresa: sueño cumplido.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: llegará una persona que le impactará al presentarse y no querrá conocer a nadie más.
Salud: tomará una decisión sana.
Sorpresa: retomará una vocación.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: tomará iniciativas para pasarla bien y la pareja recuperará momentos de dulce placidez.
Salud: un control estará mejor.
Sorpresa: circunstancia extraña.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: aunque haya fallas, el deseo de comunicarse será lo que mantenga la llama.
Salud: gozará de un buen descanso.
Sorpresa: alguien tomará un atajo.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: confiará temas jamás expresados a la persona amada y sentirá gran alivio.
Salud: caminar será buena idea.
Sorpresa: acierto con buena fortuna.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: en un nuevo ámbito, su encanto no será pasado por alto y alguien se acercará.
Salud: recuperará un gran vigor.
Sorpresa: gesto conmovedor.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: una actitud marcará el límite de lo que no desea en la relación y lo hablará.
Salud: una dolencia se disipará.
Sorpresa: promesa incumplida.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: tomará la iniciativa y llegará la oportunidad en la que conocerá a su alma gemela.
Salud: más actividades al aire libre, mejor.
Sorpresa: charla reconfortante.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: un gesto recuperará lo que nunca se perdió y la relación tendrá un nuevo comienzo.
Salud: del nerviosismo pasará a la calma.
Sorpresa: noticia inesperada.
Si usted cumple años hoy es una persona: romántica y a la vez impulsiva. Hace enojar, pero siempre le perdonan.