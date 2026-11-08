Horóscopo de hoy domingo 8 de noviembre de 2026

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Horóscopo de hoy domingo 8 de noviembre de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

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Horóscopo de hoy

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: la relación mejorará porque se concentra en los pequeños detalles y toma iniciativas divertidas.

Salud: más actividad física, mejor.

Sorpresa: reunión decepcionante.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: una exigencia intempestiva alterará el apacible mundo de la relación, pero las cosas se aclararán.

Salud: consulta oportuna.

Sorpresa: amable encuentro.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: momento para dejar de lado las palabras, dejar fluir los gestos y la calidez los inundará.

Salud: las molestias se disiparán.

Sorpresa: alguien hará las paces.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: por intuición, elegirá el camino que conduce al encuentro más deseado; posible romance.

Salud: es la hora de cambiar hábitos.

Sorpresa: sueño cumplido.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: llegará una persona que le impactará al presentarse y no querrá conocer a nadie más.

Salud: tomará una decisión sana.

Sorpresa: retomará una vocación.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: tomará iniciativas para pasarla bien y la pareja recuperará momentos de dulce placidez.

Salud: un control estará mejor.

Sorpresa: circunstancia extraña.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: aunque haya fallas, el deseo de comunicarse será lo que mantenga la llama.

Salud: gozará de un buen descanso.

Sorpresa: alguien tomará un atajo.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: confiará temas jamás expresados a la persona amada y sentirá gran alivio.

Salud: caminar será buena idea.

Sorpresa: acierto con buena fortuna.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: en un nuevo ámbito, su encanto no será pasado por alto y alguien se acercará.

Salud: recuperará un gran vigor.

Sorpresa: gesto conmovedor.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: una actitud marcará el límite de lo que no desea en la relación y lo hablará.

Salud: una dolencia se disipará.

Sorpresa: promesa incumplida.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: tomará la iniciativa y llegará la oportunidad en la que conocerá a su alma gemela.

Salud: más actividades al aire libre, mejor.

Sorpresa: charla reconfortante.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: un gesto recuperará lo que nunca se perdió y la relación tendrá un nuevo comienzo.

Salud: del nerviosismo pasará a la calma.

Sorpresa: noticia inesperada.

Si usted cumple años hoy es una persona: romántica y a la vez impulsiva. Hace enojar, pero siempre le perdonan.

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