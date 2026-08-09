Horóscopo de hoy domingo 9 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: las cosas en la relación comenzarán a tambalear por no escuchar y actuar sin consultar.

Salud: una dolencia se aliviará.

Sorpresa: la impulsividad será una traba.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: el trabajo o los negocios dejarán de ocupar espacio en la relación y la armonía volverá.

Salud: evitará las ingestas excesivas.

Sorpresa: desafío interesante.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: algo que se diga al pasar parecerá una mentira, pero tendrá valor para aclararlo.

Salud: iniciará una dieta más sana.

Sorpresa: alguien creará problemas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: descubrirá afinidades impensadas con alguien y el camino al romance estará despejado.

Salud: una molestia se reiterará.

Sorpresa: encuentro inesperado.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: algunas señales no serán claras, pero se acercará a alguien y surgirán momentos inolvidables.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: una máscara caerá.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: se permitirá momentos divertidos y alguien no podrá ignorar su fuerte encanto.

Salud: disfrutará de gran bienestar.

Sorpresa: elogios inesperados.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: la tensión en la pareja quedará atrás al expresar los sentimientos que no ha compartido.

Salud: momento ideal para relajarse.

Sorpresa: alguien revelará secretos.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: dejará atrás el aislamiento y vivirá momentos que querrá disfrutar en pareja.

Salud: se cuidará de golpes y tropiezos.

Sorpresa: alguien tendrá coraje.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: surgirán cuestiones en la relación que afectarán la armonía lograda.

Salud: el nerviosismo se calmará.

Sorpresa: alguien se volverá indispensable.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: un interrogante que no obtiene respuesta será motivo de desencanto.

Salud: una herida ya no molestará.

Sorpresa: alguien será rescatado del olvido.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: la pareja dejará atrás los entredichos y recuperará el encanto mutuo y la armonía.

Salud: decidirá seguir una dieta sana.

Sorpresa: críticas maliciosas.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: las dudas desmotivarán a la pareja, pero una explicación oportuna animará la intimidad.

Salud: una dolencia se aliviará.

Sorpresa: su sensibilidad será destacada.

Si usted cumple años hoy es una persona: memoriosa de los eventos familiares, pero se guarda para sí sus emociones.