Vida
Horóscopo de hoy domingo 9 de agosto de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: las cosas en la relación comenzarán a tambalear por no escuchar y actuar sin consultar.
Salud: una dolencia se aliviará.
Sorpresa: la impulsividad será una traba.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: el trabajo o los negocios dejarán de ocupar espacio en la relación y la armonía volverá.
Salud: evitará las ingestas excesivas.
Sorpresa: desafío interesante.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: algo que se diga al pasar parecerá una mentira, pero tendrá valor para aclararlo.
Salud: iniciará una dieta más sana.
Sorpresa: alguien creará problemas.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: descubrirá afinidades impensadas con alguien y el camino al romance estará despejado.
Salud: una molestia se reiterará.
Sorpresa: encuentro inesperado.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: algunas señales no serán claras, pero se acercará a alguien y surgirán momentos inolvidables.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: una máscara caerá.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: se permitirá momentos divertidos y alguien no podrá ignorar su fuerte encanto.
Salud: disfrutará de gran bienestar.
Sorpresa: elogios inesperados.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: la tensión en la pareja quedará atrás al expresar los sentimientos que no ha compartido.
Salud: momento ideal para relajarse.
Sorpresa: alguien revelará secretos.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: dejará atrás el aislamiento y vivirá momentos que querrá disfrutar en pareja.
Salud: se cuidará de golpes y tropiezos.
Sorpresa: alguien tendrá coraje.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: surgirán cuestiones en la relación que afectarán la armonía lograda.
Salud: el nerviosismo se calmará.
Sorpresa: alguien se volverá indispensable.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: un interrogante que no obtiene respuesta será motivo de desencanto.
Salud: una herida ya no molestará.
Sorpresa: alguien será rescatado del olvido.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: la pareja dejará atrás los entredichos y recuperará el encanto mutuo y la armonía.
Salud: decidirá seguir una dieta sana.
Sorpresa: críticas maliciosas.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: las dudas desmotivarán a la pareja, pero una explicación oportuna animará la intimidad.
Salud: una dolencia se aliviará.
Sorpresa: su sensibilidad será destacada.
Si usted cumple años hoy es una persona: memoriosa de los eventos familiares, pero se guarda para sí sus emociones.