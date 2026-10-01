Horóscopo de hoy jueves 1 de octubre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una dificultad le hará perder la paciencia, pero tendrá un inesperado beneficio.

Amor: que alguien se acerque de modo espontáneo no sucede a menudo; lo disfrutará.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: subsanará errores y terminará con una rutina perjudicial; las cosas mejorarán.

Amor: un malentendido desafiará a la pareja, pero no llegará a mayores; todo se aclarará.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: buscará un equipo eficiente para alcanzar metas con éxito y lo hallará.

Amor: un encuentro casual le llevará a conocer a alguien con quien tendrá dulce afinidad.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: cierta gente traerá ideas para considerar, pero notará que son poco serias.

Amor: la relación pasará por el momento en que el compromiso es el tema dominante.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: una atinada sugerencia hará que escuche ideas o planes nuevos; el éxito fluirá.

Amor: si cree que una reconciliación es posible, esta se producirá para bien de la pareja.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: analizará hasta los detalles más pequeños y favorecerá que todo fluya.

Amor: con menos charla intelectual y más seducción por su encanto, el romance avanzará.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: el entorno mostrará gran cooperación en sus negocios o tareas nuevas.

Amor: su fuerte encanto no podrá ser pasado por alto y alguien querrá relacionarse.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: vencerá la rutina con actualizaciones y aplicando nuevas tecnologías.

Amor: el futuro de la relación comenzará a formarse con mayor calidez y armonía.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán trabajos que requerirán una mayor capacitación.

Amor: hablar mucho no ayudará si la propuesta no se transforma en iniciativas divertidas.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: llegará oportunidad para aprovechar y no dejar pasar; ganancias.

Amor: los prejuicios se introducirán en la relación, pero estará a tiempo para abandonarlos.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: con fuerte creatividad hará fluir ideas brillantes que generarán cambios.

Amor: momento para abrir el corazón y ver lo realmente profundo de los sentimientos.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una dificultad podría opacar su esfuerzo, pero tendrá una jugada sorprendente.

Amor: apelará a su sensibilidad para interesar a alguien agradable y habrá encuentro.

Si usted cumple años hoy es una persona: mitad intelectual y mitad artista. Seduce a todos con sus grandes historias