Vida
Horóscopo de hoy jueves 10 de septiembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: el avance de un proyecto o negocio producirá expectativas positivas en el entorno.
Amor: dejará de lado la timidez y la inhibición y se acercará a la persona que desea.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: se encontrará con un escenario tan dinámico que le hará perder la paciencia.
Amor: algún familiar creará cierta confusión, pero aplicará su carácter y será superada.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: un negocio nuevo facilitará que el ingreso crezca y otorgue oportunidades.
Amor: su encanto estará irresistible y alguien del entorno quedará gratamente impactado.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces que sorprenderán al entorno por sus resultados.
Amor: no será buena idea dejarse llevar por impulsos; el momento indica que debe dialogar.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: momento propicio para iniciar ese emprendimiento soñado y crear algo nuevo.
Amor: alguien descubrirá los aspectos sensibles de su encanto y se lo hará saber.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: le irá bien si ignora las críticas malintencionadas y se concentra.
Amor: los momentos románticos aumentarán hasta en los ámbitos más inesperados.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: la cooperación del entorno permitirá cumplir con las tareas atrasadas.
Amor: su capacidad para agradar impactará en esa persona que tanto desea conocer.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: tendrá los recursos para neutralizar a rivales o gente poco idónea.
Amor: se podría poner en una situación incómoda si frecuenta relaciones del pasado.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: su optimismo será criticado por gente que no entiende su eficacia.
Amor: momento para recuperar la iniciativa con gestos amorosos que encienden el romance.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: tendrá coraje para pedir el apoyo para concretar su proyecto.
Amor: vencerá la rutina con iniciativas para mejorar la pareja y crear momentos divertidos.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: aunque surjan obstáculos, los vencerá con acciones que serán un éxito.
Amor: el lenguaje íntimo de la pareja favorecerá que la relación crezca en calidez y armonía.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: su capacidad creativa sorprenderá a la gente demasiado exigente.
Amor: una situación conflictiva le obligará a poner límites a entrometidos o familiares.
Si usted cumple años hoy es una persona: temperamental y fuerte, pero dispuesta a obtener lo mejor de sus iniciativas.