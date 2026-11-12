Horóscopo de hoy jueves 12 de noviembre de 2026

Aries (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: momento para tomar las iniciativas postergadas y las cosas mejorarán.

Amor: notará que una expareja aparece en cada lugar que frecuenta y no la ignorará.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: un plan que se ve perfecto y bien armado no dará los resultados esperados.

Amor: una involuntaria confusión le creará problemas en la pareja, pero no habrá conflicto.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: mostrará habilidades que serán destacadas por un entorno exigente.

Amor: surgirán actitudes en la relación que podrían ser malinterpretadas; lo mejor será dialogar.

Cáncer (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: una decisión precipitada podría afectar los negocios o proyectos nuevos.

Amor: no pasará por alto a alguien de fuerte encanto con quien realizará una actividad en común.

Leo (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: ignorará las críticas y se concentrará en el trabajo hasta mejorarlo.

Amor: se mostrará con encanto en una situación en la que alguien no tardará en acercarse.

Virgo (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: tendrá coraje para tomar las iniciativas que hacen falta, sin consultar.

Amor: casi sin darse cuenta, una idea de su pareja será lo mejor que se puede disfrutar.

Libra (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: acabará con las dudas y el proyecto o negocio comenzará a crecer.

Amor: se destacará por su simpático encanto y la persona que más desea conocer se acercará.

Escorpio (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: su intuición le guiará en un trabajo complejo y lo resolverá.

Amor: se crearán las posibilidades para que un romance se inicie con alguien divertido.

Sagitario (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: una oportunidad llegará y no la debe dejar pasar. Esté alerta.

Amor: se avecinan cambios en la pareja que no le caerán bien, pero los comprenderá.

Capricornio (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: un colega ayudará a resolver aspectos difíciles de un proyecto.

Amor: tendrá un encuentro en el que una afinidad será lo que construya una relación.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: los resultados serán positivos en un trabajo que recién comienza.

Amor: de manera fortuita, conocerá a una persona de la que sentirá que es su alma gemela.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: recibirá críticas de una actividad en la que invierte mucha energía.

Amor: alguien se acercará y le despertará expectativas algo desmesuradas; atención.

Si cumple años hoy usted es una persona: dichosa porque convierte los lugares oscuros en ambientes ordenados.