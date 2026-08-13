Horóscopo de hoy jueves 13 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: algunos cambios generarán novedades que serán un éxito resonante.

Amor: un viaje será la buena idea que romperá la rutina y renovará la calidez romántica.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: le acercarán ideas de escaso vuelo, pero concretará un negocio o proyecto.

Amor: resolverá una confusión que causa molestias en la relación; el buen humor ayudará.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgirán discusiones por un presupuesto acotado, pero alcanzará las metas.

Amor: actividades en común con su pareja sanarán temas que se han vuelto ríspidos.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: resolverá quejas o reclamos y situaciones complicadas serán superadas.

Amor: momentos de agradable calidez y simpatía embellecerán la relación y crearán armonía.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un colega de trayectoria aparecerá cuando necesite ayuda y todo se resolverá.

Amor: mantener actitudes obstinadas podría afectar la armonía lograda en la pareja.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirá controversia con gente de mucha influencia, pero los convencerá.

Amor: una iniciativa audaz no será comprendida en la pareja y agregará roces.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: hallará la motivación ideal para aumentar su creatividad y surgirán ideas.

Amor: no será una buena oportunidad para tomar decisiones apresuradas en temas sensibles.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: algunas tareas se complicarán por asuntos que no ha resuelto.

Amor: la relación se beneficiará si deja afuera los chismes y los problemas del trabajo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las trabas caerán y el avance del negocio o proyecto crecerá.

Amor: todo se conjugará para que la pareja recupere los momentos de amorosa calidez.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos complicados con eficacia y será destacado.

Amor: un juego de seducción le preparará para un romance que será inolvidable.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento para conservar o proteger logros y evitar cambios apresurados.

Amor: será necesario el coraje para tratar ciertos temas de la relación, pero será positivo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: sus ideas impactarán en el entorno y los errores comenzarán a subsanarse.

Amor: la armonía dará un marco placentero a la calidez mutua; momento inolvidable.

Si usted cumple años hoy es una persona: muy sensible. Ante indicios amenazantes, se refugia en su fortaleza y espera.