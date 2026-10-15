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Horóscopo de hoy jueves 15 de octubre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: algunos resultados serán flojos, otros mejorarán, pero tendrá todo bajo control.
Amor: pocas palabras y gestos plenos de encanto crearán un ambiente de romance.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: notará que necesita ayuda y no vacilará en pedirla, pero con cierta exigencia.
Amor: su encanto fluirá en el entorno y alguien querrá tener un encuentro amable.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: cambios tecnológicos parecerán complicados, pero los aprenderá rápidamente.
Amor: se manejará con simpatía y su encanto crecerá; cierta persona querrá acercarse.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: estará al borde de no cumplir ciertos plazos, pero, si acelera, lo logrará.
Amor: a veces, un gesto puede ser confuso; esta vez indicará genuino interés romántico.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: decidirá evitar discusiones o polémicas que demoren un proyecto nuevo.
Amor: su encanto se verá irresistible en un encuentro y bastará solo un gesto para interesar.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: elogiarán su habilidad analítica y su facilidad para los números.
Amor: mostrará seguridad en la expresión de sus sentimientos y las dudas terminarán.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: detectará fallas que otros dejan pasar y su posición comenzará a crecer.
Amor: tiende a generar roces en la pareja, pero tendrá un amable llamado de atención.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: alguna actitud obstinada afectará el avance de un trabajo.
Amor: conocerá a alguien que le hará olvidar el pasado y verá crecer una dulce afinidad.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: le sugerirán ideas que parecen poco sólidas, pero tendrá una genial.
Amor: se renovará el encanto mutuo en la pareja y los momentos románticos crecerán.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: se liberará de trabas impuestas sobre su camino a las metas exitosas.
Amor: mejorará la comunicación y las cosas de la pareja mostrarán amoroso entendimiento.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: desmentirá con resultados a los que dicen que un trabajo está mal hecho.
Amor: alguien captará su atención porque se maneja con gran simpatía; se avecina romance.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: uno de sus trabajos será muy bien evaluado y recibirá inesperado beneficio.
Amor: se disiparán las diferencias y los sentimientos se verán nítidos tal como realmente son.
Si usted cumple años hoy es una persona: impulsiva en general. Toma iniciativas aunque no tenga la solución.