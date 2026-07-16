Vida
Horóscopo de hoy jueves 16 de julio de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: su proyecto será criticado por el colega más inesperado, pero logrará convencerlo.
Amor: se aclarará un malentendido y la calidez mutua experimentará una fuerte renovación.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: las tareas se presentan favorables y permiten cambios que serán exitosos.
Amor: la persona que le interesa se comporta de un modo que resultará desafiante.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: se sumarán proyectos o tareas que controlará y verá un interesante progreso.
Amor: en un momento de la vida social descubrirá a una persona que querrá conocer.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: una reunión de trabajo será productiva para elaborar nuevos proyectos.
Amor: surgirán momentos de discordia que no será buena idea ignorar ni dejar pasar.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: llegarán beneficios discretos porque todavía no alcanza el máximo potencial.
Amor: una discusión reflotará un conflicto que cree superado; costará, pero lo resolverá.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: resolverá problemas y asuntos pendientes y, con ello, llegará el éxito.
Amor: un encuentro fortuito facilitará un romance en el que los sueños se cumplirán.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: alguien influyente planteará exigencias que implicarán cierta complicación.
Amor: su encanto despertará gran interés en una persona, que tendrá pequeñas atenciones con usted.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: resolverá con acierto el caos que otros colegas dejaron.
Amor: hará bien en no confiar del todo en lo que le digan sobre la persona que le atrae.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: un pequeño cambio será la clave para alcanzar el éxito.
Amor: una larga charla y su encanto vencerán la barrera de la timidez y el romance crecerá.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: las cobranzas se concretarán y las cosas comenzarán a avanzar.
Amor: el aislamiento no servirá si ha sufrido un desencanto; alguien querrá acercarse.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: un plan poco confiable se convertirá, poco a poco, en la clave del éxito.
Amor: se avecinan momentos felices en la relación y la intimidad tendrá un nuevo comienzo.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: sorprenderá a su entorno con una serie de logros, pero le exigirán aún más.
Amor: conocerá a alguien que le hará vibrar el corazón y podría surgir un romance.
Si usted cumple años hoy es una persona: algo precipitada en lo social. Prefiere la amistad o una aventura genial.