Horóscopo de hoy jueves 16 de julio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su proyecto será criticado por el colega más inesperado, pero logrará convencerlo.

Amor: se aclarará un malentendido y la calidez mutua experimentará una fuerte renovación.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: las tareas se presentan favorables y permiten cambios que serán exitosos.

Amor: la persona que le interesa se comporta de un modo que resultará desafiante.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se sumarán proyectos o tareas que controlará y verá un interesante progreso.

Amor: en un momento de la vida social descubrirá a una persona que querrá conocer.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una reunión de trabajo será productiva para elaborar nuevos proyectos.

Amor: surgirán momentos de discordia que no será buena idea ignorar ni dejar pasar.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llegarán beneficios discretos porque todavía no alcanza el máximo potencial.

Amor: una discusión reflotará un conflicto que cree superado; costará, pero lo resolverá.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: resolverá problemas y asuntos pendientes y, con ello, llegará el éxito.

Amor: un encuentro fortuito facilitará un romance en el que los sueños se cumplirán.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: alguien influyente planteará exigencias que implicarán cierta complicación.

Amor: su encanto despertará gran interés en una persona, que tendrá pequeñas atenciones con usted.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá con acierto el caos que otros colegas dejaron.

Amor: hará bien en no confiar del todo en lo que le digan sobre la persona que le atrae.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un pequeño cambio será la clave para alcanzar el éxito.

Amor: una larga charla y su encanto vencerán la barrera de la timidez y el romance crecerá.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: las cobranzas se concretarán y las cosas comenzarán a avanzar.

Amor: el aislamiento no servirá si ha sufrido un desencanto; alguien querrá acercarse.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un plan poco confiable se convertirá, poco a poco, en la clave del éxito.

Amor: se avecinan momentos felices en la relación y la intimidad tendrá un nuevo comienzo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: sorprenderá a su entorno con una serie de logros, pero le exigirán aún más.

Amor: conocerá a alguien que le hará vibrar el corazón y podría surgir un romance.

Si usted cumple años hoy es una persona: algo precipitada en lo social. Prefiere la amistad o una aventura genial.