Vida
Horóscopo de hoy jueves 17 de septiembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: resolverá dificultades con eficacia muy elogiada para alcanzar metas con éxito.
Amor: un encuentro se postergará y causará ansiedad, pero habrá cambios inesperados.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: arreglará diferencias y logrará empujar un proyecto que atraerá beneficios.
Amor: su temperamento serio pero divertido llenará de entusiasmo a una nueva relación.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: momento para evitar las indiscreciones que podrían perjudicar trabajos.
Amor: será difícil, pero si expresa los sentimientos, una persona manifestará interés.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: impulsará un proyecto dejado de lado y la situación mostrará cambios positivos.
Amor: necesitará que la relación deje de ser un refugio para abrirse y dar confianza.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: alguien le dirá qué hacer, pero será con su idea y el rigor que construye el éxito.
Amor: una confusión complicará la armonía en la relación y desafiará a su paciencia.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: su gusto por los detalles podría provocar que su entorno eleve protestas.
Amor: la relación sufrirá si solo habla de los temas ajenos, pero pronto la recuperará.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: actualizará una buena idea que se hará efectiva con su poder de persuasión.
Amor: alguien que percibe irresistible se acercará y un romance se concretará.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: tendrá la curiosa virtud de hacer todo bien y en el primer intento.
Amor: compartirá emocionantes vivencias con una persona que le parece irresistible.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: un proyecto o negocio reunirá las condiciones para el éxito.
Amor: le reprocharán cierta dispersión, pero con optimismo evitará conflictos.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: se enfocará en las metas difíciles y allí estará la clave del éxito.
Amor: sentirá que necesita embellecer la relación con pequeñas atenciones.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: surgirán problemas imprevistos con el negocio mejor elaborado.
Amor: momento para aumentar el diálogo en la relación porque hay temas que se evitan.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: la buena fortuna será la oportunidad para aprovechar y no dejar pasar.
Amor: una fuerte sensibilidad será su talento para anticiparse a los deseos del otro.
Si usted cumple años hoy es una persona: sensible y fácil de convencer, pero siempre termina haciendo lo que quiere.