Horóscopo de hoy jueves 17 de septiembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá dificultades con eficacia muy elogiada para alcanzar metas con éxito.

Amor: un encuentro se postergará y causará ansiedad, pero habrá cambios inesperados.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: arreglará diferencias y logrará empujar un proyecto que atraerá beneficios.

Amor: su temperamento serio pero divertido llenará de entusiasmo a una nueva relación.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento para evitar las indiscreciones que podrían perjudicar trabajos.

Amor: será difícil, pero si expresa los sentimientos, una persona manifestará interés.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: impulsará un proyecto dejado de lado y la situación mostrará cambios positivos.

Amor: necesitará que la relación deje de ser un refugio para abrirse y dar confianza.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: alguien le dirá qué hacer, pero será con su idea y el rigor que construye el éxito.

Amor: una confusión complicará la armonía en la relación y desafiará a su paciencia.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su gusto por los detalles podría provocar que su entorno eleve protestas.

Amor: la relación sufrirá si solo habla de los temas ajenos, pero pronto la recuperará.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: actualizará una buena idea que se hará efectiva con su poder de persuasión.

Amor: alguien que percibe irresistible se acercará y un romance se concretará.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá la curiosa virtud de hacer todo bien y en el primer intento.

Amor: compartirá emocionantes vivencias con una persona que le parece irresistible.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio reunirá las condiciones para el éxito.

Amor: le reprocharán cierta dispersión, pero con optimismo evitará conflictos.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se enfocará en las metas difíciles y allí estará la clave del éxito.

Amor: sentirá que necesita embellecer la relación con pequeñas atenciones.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirán problemas imprevistos con el negocio mejor elaborado.

Amor: momento para aumentar el diálogo en la relación porque hay temas que se evitan.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: la buena fortuna será la oportunidad para aprovechar y no dejar pasar.

Amor: una fuerte sensibilidad será su talento para anticiparse a los deseos del otro.

Si usted cumple años hoy es una persona: sensible y fácil de convencer, pero siempre termina haciendo lo que quiere.