Vida
Horóscopo de hoy jueves 19 de noviembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: en una reunión, captará ideas sobre las que se basará su nuevo proyecto.
Amor: su atractivo encanto no será pasado por alto en el entorno y alguien se acercará.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: su liderazgo será percibido como positivo y la cooperación aumentará.
Amor: la aclaración de un malentendido llegará a tiempo y la calidez recuperará su lugar.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: el entorno celebrará resultados positivos de un trabajo, pero algo no le cerrará.
Amor: una escucha activa en la pareja revelará que hay más en común de lo que cree.
Cáncer (junio 22-julio 23)
Trabajo y negocios: se avecinan cambios que no deben tomarle por sorpresa y se preparará.
Amor: una persona muy especial se acercará y su mundo sanará del pasado y se iluminará.
Leo (julio 24-agosto 23)
Trabajo y negocios: discusiones entre colegas causarán dificultades, pero las resolverá con carácter.
Amor: notará que mucha gente percibe su encanto, pero solo espera a alguien en especial.
Virgo (agosto 24-septiembre 23)
Trabajo y negocios: una decisión parecerá precipitada, pero se convertirá en un acierto.
Amor: una nueva relación hará surgir esos rasgos adorables que no sabe que posee.
Libra (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento para presentar ese proyecto bien hecho y posicionarse mejor.
Amor: tomará las iniciativas esperadas para aumentar la calidez en la pareja.
Escorpio (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: las diferencias serán superadas y la cooperación aumentará.
Amor: notará a una expareja apareciendo en cada lugar que frecuenta; será inevitable charlar.
Sagitario (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: el entorno destacará su talento y tomará un nuevo desafío.
Amor: un gesto, antes que las palabras, revelará que cierta persona quiere algo más.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: se agregará una tarea extra que mejorará los ingresos de todos.
Amor: una nueva calidez hará brillar a la pareja y será el centro de todas las miradas.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: resolverá las trabas que interfieren con las tareas y generará cambios.
Amor: momento propicio para un nuevo romance o para esa reconciliación tan ansiada.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: resolverá los temas pendientes y las trabas comenzarán a caer; el éxito espera.
Amor: su imaginativa creatividad generará cambios que sorprenderán al entorno cercano.
Si usted cumple años hoy es una persona: muy considerada con todos y muy solícita con las personas que ama.