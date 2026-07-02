Horóscopo de hoy jueves 2 de julio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un largo trámite resultará favorable y los negocios fluirán sin problemas.

Amor: se arreglarán los altibajos en la relación por falta de comunicación; habrá un nuevo comienzo.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: llegará una propuesta que no genera entusiasmo, pero tendrá algo positivo.

Amor: la dinámica de la pareja ayudará a resolver momentos difíciles y a crear felicidad.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: el proyecto o negocio que menos esperanza genera será el único exitoso.

Amor: su encanto impactará en alguien que se sentirá atraído y comenzará a acercarse.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se encontrará con personas que quieren colaborar en su proyecto o negocio.

Amor: pocas palabras y un gesto disolverán la tensión y se recuperará la armonía.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirá una sucesión de errores por información mal entendida, pero lo remontará.

Amor: la proximidad de una expareja podría ser tóxica; la pondrá en su lugar: lejos.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tomará nota de la sugerencia de un experto y las cosas mejorarán.

Amor: un encuentro fortuito le pondrá en contacto con la persona que quiere conocer.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: otra gente podría tener un rápido éxito, pero no modificará su estrategia.

Amor: la pareja se recuperará de altibajos provocados por gente que causa confusiones.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una nueva actividad le dará la oportunidad de mostrar su habilidad.

Amor: una exigencia en la relación será desactivada y la calidez comenzará a aumentar.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se producirá un cambio inesperado, pero será una oportunidad.

Amor: tendrá fortaleza luego de una decepción y recuperará las ganas de divertirse.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá un asunto comercial con argumentos imposibles de rebatir.

Amor: logrará una armonía que permitirá a la pareja disfrutar de momentos de calidez.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un problema económico o financiero se resolverá y los plazos se cumplirán.

Amor: en la pareja surgirá el tema de pasar a una nueva etapa de mayor compromiso.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: superará la restricción de dinero con el manejo exitoso de una crisis inesperada.

Amor: su alma sensible evitará la indiferencia en la relación y creará dulces vivencias.

Si usted cumple años hoy es una persona algo atropellada porque llena sus actividades con alegría y buen humor.