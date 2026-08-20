Horóscopo de hoy jueves 20 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: con creatividad superará las trabas que complican proyectos o negocios.

Amor: surgirán discusiones en las que necesitará paciencia; si la sostiene, se lo agradecerán.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: le sugerirán hacer cambios, pero será buena idea consultar a su entorno.

Amor: momentos de armonía en la pareja dejarán atrás los roces y facilitarán cálidos encuentros.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su energía tendrá la dirección adecuada y las metas estarán a su alcance.

Amor: conocerá a una agradable persona y el deseo de un encuentro romántico crecerá.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su tarea será muy bien evaluada y le preparará para tomar una nueva posición.

Amor: una actitud exigente no será bien recibida, pero la armonía no se verá afectada.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: el resultado de su esfuerzo comenzará a surgir y sorprenderá al entorno.

Amor: comprobará que la ternura es la clave para llenar la intimidad de dulce calidez.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un proyecto bien trabajado se convertirá en un éxito inesperado.

Amor: la relación se fortalecerá si se expresan esos sentimientos menos compartidos.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: comprobará que su trabajo es más respetado y bien valorado.

Amor: estará bien mostrarse inteligente, pero expresar los sentimientos facilitará las cosas.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: necesitará apoyo o ayuda técnica para concretar cierto proyecto.

Amor: sentirá a la relación como el refugio que llena de paz su tormentosa interioridad.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: avanzará con una idea antes desechada y resultará ser un éxito.

Amor: tendrá una agradable cita y el entusiasmo le llenará el corazón; posible romance.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: verá mucha actividad que no arroja resultados positivos.

Amor: deseará más espacio en la relación, pero no querrá provocar roces en la pareja.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: cumplirá con metas exigentes antes del plazo y recibirá elogios.

Amor: momento para una reconciliación o un nuevo romance; tendrá confianza.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: verá señales que indican que va por el buen camino que traerá beneficios.

Amor: surgirán agradables momentos íntimos en la relación y todo lo negativo se disipará.

Si usted cumple años hoy es una persona: muy segura con lo que se dice o hace a su alrededor. Tiende a echar raíces.