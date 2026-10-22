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Horóscopo de hoy jueves 22 de octubre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: mostrará su capacidad y gente influyente elogiará cada meta alcanzada.
Amor: su encanto no pasará desapercibido en el entorno y alguien se lo hará saber.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: su temperamento paciente ayudará en acciones tomadas bajo impulsos.
Amor: un encuentro fortuito comenzará siendo un juego interesante, pero efímero.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: llegará la oportunidad tan esperada y su talento para el éxito fluirá.
Amor: surgirán momentos que crearán la situación romántica soñada con cierta persona.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas para cuidar los logros y controlar gastos; será elogiado.
Amor: la relación podría resentirse por actitudes obstinadas, pero alguien se rectificará.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: gastos crecientes demandarán iniciativas inteligentes y un cambio de rumbo.
Amor: una situación confusa podría ser motivo para que la relación pierda armonía.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: momento para aplicar su creatividad en el trabajo y lo lucirá con éxito.
Amor: la relación adoptará cambios que darán una perspectiva optimista para el futuro.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: luchará por un rumbo en el proyecto que no es perfecto, pero le gusta.
Amor: optará por una dura verdad antes de creer en un bienestar efímero para la relación.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: tendrá argumentos valiosos ante los que minimizan sus logros.
Amor: su buen ánimo para escuchar y comprender atraerá la simpatía de alguien especial.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: circunstancias poco usuales le ayudarán a alcanzar metas.
Amor: su encanto resultará de gran atractivo para cierta persona y un romance surgirá.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: disipará dudas y tomará iniciativas inteligentes para crecer.
Amor: una situación confusa podría alterar la armonía en la relación, pero se resolverá.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: una de sus ideas menos trabajadas será perfecta para mostrar avances.
Amor: en un encuentro descubrirá afinidades con la persona menos imaginada.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: alguien traerá una propuesta que no le convence y pronto le darán la razón.
Amor: los sentimientos se expresarán con intensidad y surgirá un nuevo comienzo.
Si usted cumple años hoy es una persona: motivada por las situaciones románticas y el disfrute de la vida social.