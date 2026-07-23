Horóscopo de hoy jueves 23 de julio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá los problemas que retrasan el avance de proyectos y alcanzará el éxito.

Amor: surgirá la necesidad de compartir más tiempo en pareja y ganar en calidez.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: iniciativas inteligentes generarán cambios que facilitarán el trabajo y traerán beneficios.

Amor: habrá opiniones encontradas y malentendidos, pero no empañarán la relación.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una situación complicada dará un vuelco y se convertirá en una idea genial y positiva.

Amor: momento propicio para mejorar la comunicación y evitar los desencuentros.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: mucho esfuerzo llegará a su fin y también los beneficios; será una oportunidad para mejorar.

Amor: los momentos íntimos se multiplicarán y harán crecer la calidez; la armonía surgirá.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: una oportunidad perdida podría poner en riesgo las metas, pero las alcanzará.

Amor: aunque no sea su estilo, una iniciativa audaz permitirá concretar una nueva relación.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: gente influyente elogiará su capacidad para resolver problemas y avanzar.

Amor: la persona que menos imagina, pero que le parece interesante, comenzará a acercarse.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un plan no se concretará, pero no dejará de ofrecer elementos brillantes.

Amor: momento para no escatimar las muestras de afecto y comprobar que todo mejorará.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una situación podría salirse de control, pero con carácter la corregirá.

Amor: las vivencias compartidas serán el estímulo para fortalecer un cálido romance.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: ciertos rumores crearán inestabilidad, pero su trabajo destacará.

Amor: descubrirá una agradable afinidad con una persona y un romance será posible.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: circunstancias favorables permitirán concretar el negocio más soñado.

Amor: un rasgo de desconfianza se convertirá en una traba para la vida en pareja.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una situación complicada le obligará a actuar con cuidado, pero la resolverá.

Amor: el ansia de recibir atención plena en la relación provocará molestias antes que armonía.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento oportuno para iniciar proyectos nuevos que mejorarán las cosas.

Amor: de modo inesperado surgirá una mutua atracción con la persona menos imaginada.

Si usted cumple años hoy es una persona: divertida, jovial y de vida afectiva intensa, pero a veces sufre desengaños.