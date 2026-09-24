Horóscopo de hoy jueves 24 de septiembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento para activar la serenidad antes que impulsividad y mejorará.

Amor: todo será favorable en un encuentro y cualquier desacuerdo se disipará.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: los emprendimientos tendrán vía libre para avanzar con buenos resultados.

Amor: una situación emocional se agitará bajo la calma aparente, pero la superará.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se concentrará y los gastos comenzarán a disminuir. Resultados positivos.

Amor: su encanto impactará en el entorno y cierta persona la percibirá irresistible.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: concretará negocios o proyectos que otros dejan de lado por complicados.

Amor: la relación causará admiración en el entorno por su brillo y agradable armonía.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: resolverá trabas, las fallas se subsanarán y los trabajos comenzarán a fluir.

Amor: expresará los sentimientos y romperán las ataduras o indiferencia; felicidad.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: llegarán datos favorables de las actividades y comenzará a recibir elogios.

Amor: propicio para las parejas que buscan reconciliarse o iniciar un romance.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: ciertas circunstancias se conjugarán y un negocio alcanzará el éxito.

Amor: surgirán afinidades inesperadas con la persona que más le interesa.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: los trabajos crecerán y pedirá mayor colaboración del entorno.

Amor: el diálogo a tiempo en la relación sanará heridas del pasado y creará fuerte calidez.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: trámites atrasados serán un obstáculo que impedirá avances.

Amor: momento para las iniciativas audaces que necesita la relación; nuevo comienzo.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: considerará una propuesta que promete buenos resultados.

Amor: en el entorno habrá una persona que quedará impactada por su agradable encanto.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: será buena idea no dejarse llevar por la inercia para alcanzar metas.

Amor: estará más flexible y la tensión se disipará; su encanto elevará la calidez en la pareja.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: proyectos para un trabajo autónomo avanzarán con gran expectativa.

Amor: la pareja resolverá diferencias con calidez y decisiones de una relación madura.

Si usted cumple años hoy es una persona: sensible, pero con tendencia a brillar con luz propia en fiestas y reuniones.