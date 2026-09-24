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Horóscopo de hoy jueves 24 de septiembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: momento para activar la serenidad antes que impulsividad y mejorará.
Amor: todo será favorable en un encuentro y cualquier desacuerdo se disipará.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: los emprendimientos tendrán vía libre para avanzar con buenos resultados.
Amor: una situación emocional se agitará bajo la calma aparente, pero la superará.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: se concentrará y los gastos comenzarán a disminuir. Resultados positivos.
Amor: su encanto impactará en el entorno y cierta persona la percibirá irresistible.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: concretará negocios o proyectos que otros dejan de lado por complicados.
Amor: la relación causará admiración en el entorno por su brillo y agradable armonía.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: resolverá trabas, las fallas se subsanarán y los trabajos comenzarán a fluir.
Amor: expresará los sentimientos y romperán las ataduras o indiferencia; felicidad.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: llegarán datos favorables de las actividades y comenzará a recibir elogios.
Amor: propicio para las parejas que buscan reconciliarse o iniciar un romance.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: ciertas circunstancias se conjugarán y un negocio alcanzará el éxito.
Amor: surgirán afinidades inesperadas con la persona que más le interesa.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: los trabajos crecerán y pedirá mayor colaboración del entorno.
Amor: el diálogo a tiempo en la relación sanará heridas del pasado y creará fuerte calidez.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: trámites atrasados serán un obstáculo que impedirá avances.
Amor: momento para las iniciativas audaces que necesita la relación; nuevo comienzo.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: considerará una propuesta que promete buenos resultados.
Amor: en el entorno habrá una persona que quedará impactada por su agradable encanto.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: será buena idea no dejarse llevar por la inercia para alcanzar metas.
Amor: estará más flexible y la tensión se disipará; su encanto elevará la calidez en la pareja.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: proyectos para un trabajo autónomo avanzarán con gran expectativa.
Amor: la pareja resolverá diferencias con calidez y decisiones de una relación madura.
Si usted cumple años hoy es una persona: sensible, pero con tendencia a brillar con luz propia en fiestas y reuniones.