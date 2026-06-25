Horóscopo de hoy jueves 25 de junio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento para acelerar los proyectos o negocios y avanzar; tendrá éxito.

Amor: podrá establecer una relación basada en la confianza y surgirá un futuro luminoso.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: ofrecerá una propuesta, pero en principio será ignorada; ya la comprenderán.

Amor: actuará con carácter para neutralizar un conflicto y la armonía será recuperada.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tomará la iniciativa y, con creatividad, los ingresos comenzarán a crecer.

Amor: sentirá la relación como una fuente de problemas, pero si lo expresa, se arreglará.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: dejará de lado compromisos para resolver los motivos de las fallas y los atrasos.

Amor: se avecina una situación romántica en la que será esencial mostrarse tal como es.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: aumentará su participación en proyectos o negocios y el resultado hablará por sí mismo.

Amor: las actitudes ambiguas provocarán confusiones y la relación podría sufrir.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su intuición le guiará para encontrar lo mejor de cada iniciativa y ganar.

Amor: alguien quedará atraído por su irresistible encanto y un encuentro se concretará.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: aplicará su talento con gran creatividad y su entorno querrá cooperar.

Amor: hará bien en dejar de lado cierta actitud negativa y admitir que no estuvo bien.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: decidirá controlar los gastos y favorecer los avances de cada proyecto.

Amor: sin reproches ni caprichos, la vida íntima recuperará aquel encanto tan deseado.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá litigios o entuertos que impiden el avance de los negocios.

Amor: la continua expresión de los sentimientos hará que las cosas en la pareja mejoren.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una medida precipitada resultará negativa y la reparará.

Amor: alguien especial le invitará a un encuentro de ensueño y surgirá una gran atracción.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: el trabajo comenzará a dar señales de una mejora que traerá beneficios.

Amor: ya no será momento de dar vueltas, sino de disponerse a actuar con fuerte iniciativa.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: para resolver los problemas, tendrá que revisar quién decidió cada cosa.

Amor: llegará una invitación justo en el momento en que su encanto se percibe irresistible.

Si usted cumple años hoy es una persona proclive a desarrollar una buena comunicación por su gran vocabulario.