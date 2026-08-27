Horóscopo de hoy jueves 27 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: no será conveniente apoyarse en terceros que no dan pruebas de ser confiables.

Amor: momentos de plenitud y disfrute por su encanto desplegado en la relación.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: negocios o proyectos que están estancados comenzarán a avanzar y prosperar.

Amor: surgirán momentos de incomodidad en la relación, pero serán superados.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: alcanzará el equilibrio deseado y el trabajo avanzará firme, de acuerdo con el plan.

Amor: alguien interesante se acercará a su entorno para concretar un encuentro.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: las circunstancias sugieren no compartir sus proyectos con cierta gente.

Amor: un encuentro fortuito se convertirá en un momento romántico inolvidable.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: ya no perderá el tiempo en discusiones y se concentrará en su proyecto.

Amor: los malentendidos complicarán la relación, pero finalmente todo será aclarado.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento para dejarse guiar por la intuición y hallar el rumbo exitoso.

Amor: roces y desacuerdos serán inevitables para madurar y crecer en la relación.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se anticipará a los problemas, logrará metas y habrá beneficios.

Amor: su encanto facilitará la comunicación que surgirá con gestos y sin palabras.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: cambios drásticos y situaciones dinámicas le llevarán al éxito.

Amor: aunque parezca que la relación tambalea, valorará todo lo vivido y compartido.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un cambio traerá problemas, pero será una buena oportunidad.

Amor: en un encuentro inesperado surgirá el romance con alguien que cree distante.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su capacidad para generar confianza convencerá a su entorno.

Amor: situaciones difíciles generarán la madurez y seguridad que necesita la pareja.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su tenacidad dará seguridad a los demás para insistir con nuevos proyectos.

Amor: surgirá la posibilidad de un romance y este no se hará esperar. Esté alerta.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará las decisiones correctas y un nuevo negocio o proyecto será excelente.

Amor: aunque crea que el amor a primera vista no existe, prepárese a vivirlo.

Si usted cumple años hoy es una persona: protectora y solícita con los que ama. Le gustan los grandes ideales.