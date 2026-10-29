Vida
Horóscopo de hoy jueves 29 de octubre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: llegará gente con una propuesta de negocio o proyecto original para considerar.
Amor: creerá que un encuentro no cumplirá sus expectativas, pero le sorprenderán.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: si alguna tarea no resulta como está planeada, lo sabrá de antemano y resolverá.
Amor: la relación comenzará a estabilizarse porque deja atrás dudas o reproches.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: terminará con las demoras en las tareas y tendrá un plan para mejorar.
Amor: con gestos amorosos afianzará la mutua calidez de la relación y la pareja crecerá.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: surgirán trabas inesperadas que obligarán a tomar un atajo hacia la meta.
Amor: se avecinan momentos agradables que lograrán la armonía tan ansiada.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: aun con exigencias altas, mantendrá la calma y logrará objetivos antes impensados.
Amor: una situación confusa dejará un sabor amargo, pero habrá entendimiento.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: una situación complicada resolverá otros problemas que no se ven.
Amor: surgirán gestos afectivos con pocas palabras y la calidez crecerá en la pareja.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: continuará con los proyectos exitosos que generan los beneficios.
Amor: en un emotivo encuentro descubrirá una increíble afinidad con cierta persona.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: vencerá trabas y el trabajo o proyecto tomará el cauce correcto.
Amor: su encanto resultará notorio para el entorno cercano y alguien quedará impactado.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: mostrará una gran habilidad para generar trabajos de precisión.
Amor: se manejará con pequeñas atenciones y la relación resultará ser más agradable.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: aun con cierta escasez de presupuesto, alcanzará metas altas.
Amor: momento para estar alerta; su alma gemela estará muy próxima a su entorno.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: una decisión a tiempo reportará mayores beneficios y abrirá puertas.
Amor: la persona menos pensada expresará sus sentimientos en una cita inolvidable.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: una etapa de restricciones terminará y habrá una situación prometedora.
Amor: el buen ánimo generará un encuentro en el que el romance será el tema principal.
Si usted cumple años hoy es una persona: nerviosa e intolerante. No le gustan las situaciones desagradables.