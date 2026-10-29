Horóscopo de hoy jueves 29 de octubre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: llegará gente con una propuesta de negocio o proyecto original para considerar.

Amor: creerá que un encuentro no cumplirá sus expectativas, pero le sorprenderán.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: si alguna tarea no resulta como está planeada, lo sabrá de antemano y resolverá.

Amor: la relación comenzará a estabilizarse porque deja atrás dudas o reproches.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: terminará con las demoras en las tareas y tendrá un plan para mejorar.

Amor: con gestos amorosos afianzará la mutua calidez de la relación y la pareja crecerá.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: surgirán trabas inesperadas que obligarán a tomar un atajo hacia la meta.

Amor: se avecinan momentos agradables que lograrán la armonía tan ansiada.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: aun con exigencias altas, mantendrá la calma y logrará objetivos antes impensados.

Amor: una situación confusa dejará un sabor amargo, pero habrá entendimiento.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una situación complicada resolverá otros problemas que no se ven.

Amor: surgirán gestos afectivos con pocas palabras y la calidez crecerá en la pareja.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: continuará con los proyectos exitosos que generan los beneficios.

Amor: en un emotivo encuentro descubrirá una increíble afinidad con cierta persona.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: vencerá trabas y el trabajo o proyecto tomará el cauce correcto.

Amor: su encanto resultará notorio para el entorno cercano y alguien quedará impactado.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: mostrará una gran habilidad para generar trabajos de precisión.

Amor: se manejará con pequeñas atenciones y la relación resultará ser más agradable.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: aun con cierta escasez de presupuesto, alcanzará metas altas.

Amor: momento para estar alerta; su alma gemela estará muy próxima a su entorno.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una decisión a tiempo reportará mayores beneficios y abrirá puertas.

Amor: la persona menos pensada expresará sus sentimientos en una cita inolvidable.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una etapa de restricciones terminará y habrá una situación prometedora.

Amor: el buen ánimo generará un encuentro en el que el romance será el tema principal.

Si usted cumple años hoy es una persona: nerviosa e intolerante. No le gustan las situaciones desagradables.