Horóscopo de hoy jueves 3 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: la situación será propicia para compartir ideas y lanzar proyectos nuevos.

Amor: surgirán críticas en la relación y provocarán que alguien se sienta desvalorizado.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: las dificultades se sumarán, pero se concentrará y resolverá problemas graves.

Amor: habrá momentos difíciles, pero se superarán con tolerancia y la escucha sincera.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: alguien recibirá una ventaja, pero dará los pasos correctos y ganará.

Amor: disfrutará de cálidas vivencias en la deseada intimidad y un gran momento afectivo.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: la buena fortuna llegará con una oportunidad como para no dejar pasar.

Amor: momento propicio para acabar con la rutina en la relación y tomar mejores iniciativas.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: en las reuniones parecerá todo claro, pero los resultados mostrarán otra cosa.

Amor: alguien mediará en una discusión de la pareja y generará una nueva cita romántica.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirán desafíos a su capacidad y lo viejo será dado de baja.

Amor: las circunstancias favorecen que deje de lado la timidez y se acerque a alguien especial.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: situaciones complicadas se resolverán con iniciativas y buena fortuna.

Amor: conflictos que cree arreglados y olvidados resurgirán por motivos que están latentes.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: se incrementarán los proyectos y los negocios y tomará el timón.

Amor: compartirá su mundo con la persona más inesperada y comenzará el romance.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su gran creatividad será observada y bien evaluada.

Amor: su buen humor será vital para atravesar y hacer divertida una cita romántica.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: habrá satisfacción porque surgirán negocios nuevos, inesperados.

Amor: momento para manejarse con calma, evitar discusiones y recuperar la calidez.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirán problemas que desafiarán su capacidad, pero los resolverá.

Amor: llega el momento para iniciar un dulce romance o tener la ansiada reconciliación.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: necesitará de su sensibilidad para resolver problemas de difícil solución.

Amor: no le darán temor los conflictos y se volverá irresistible para alguien que cree distante.

Si usted cumple años hoy es una persona: original, pero nada rebelde. Agrada a las personas que poseen autoridad.