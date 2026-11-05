Horóscopo de hoy jueves 5 de noviembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: los pequeños detalles facilitarán las cosas para hacer avanzar los proyectos.

Amor: con menos impulsividad, un encuentro convertirá la timidez en un dulce romance.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: repartirá el esfuerzo de modo equitativo y las cosas comenzarán a mejorar.

Amor: sentirá que un compromiso ya no es sólido como al inicio y lo hablará con afecto.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: logrará negocios o proyectos nuevos que darán que hablar a la gente exigente.

Amor: dejará de lado la indiferencia y la relación se llenará de entendimiento.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: mostrará gran habilidad para obtener los negocios o proyectos más competitivos.

Amor: en una reunión conocerá a una persona que le hará pasar agradables momentos.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: el éxito se convertirá en una condición natural si escucha cierta sugerencia.

Amor: recibirá inaceptables reproches en la relación y una crisis podría iniciarse.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: las circunstancias serán propicias para acelerar los proyectos y ganar.

Amor: un encuentro le parecerá aburrido hasta que gane confianza y se divertirá.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un plan no se concretará, pero surgirá un proyecto que dará esperanza.

Amor: ignorará las habladurías y se concentrará en esa persona que posee gran encanto.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: con creatividad para resolver errores y fallas, alcanzará las metas.

Amor: descubrirá que una persona quiere conocerle y se producirá un agradable encuentro.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: nuevos proyectos o negocios no admitirán errores o confusiones.

Amor: con pequeños cambios, aumentará su encanto y generará momentos felices.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento para revisar metas y apartar las trabas y obstáculos.

Amor: con una persona tendrá momentos de calidez que crearán un fuerte acercamiento.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se avecina un cambio difícil de asimilar, pero pronto se entenderá su utilidad.

Amor: la relación fluye con calidez y le da confianza para avanzar hacia una nueva etapa.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: alguna exigencia hará que quiera abandonar un proyecto, pero le ayudarán.

Amor: surgirán momentos en los que será mal visto apartarse o faltar a un compromiso.

Si usted cumple años hoy es una persona: simpática y persuasiva. Dispone de carácter firme para convencer.