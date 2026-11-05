Vida
Horóscopo de hoy jueves 5 de noviembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: los pequeños detalles facilitarán las cosas para hacer avanzar los proyectos.
Amor: con menos impulsividad, un encuentro convertirá la timidez en un dulce romance.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: repartirá el esfuerzo de modo equitativo y las cosas comenzarán a mejorar.
Amor: sentirá que un compromiso ya no es sólido como al inicio y lo hablará con afecto.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: logrará negocios o proyectos nuevos que darán que hablar a la gente exigente.
Amor: dejará de lado la indiferencia y la relación se llenará de entendimiento.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: mostrará gran habilidad para obtener los negocios o proyectos más competitivos.
Amor: en una reunión conocerá a una persona que le hará pasar agradables momentos.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: el éxito se convertirá en una condición natural si escucha cierta sugerencia.
Amor: recibirá inaceptables reproches en la relación y una crisis podría iniciarse.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: las circunstancias serán propicias para acelerar los proyectos y ganar.
Amor: un encuentro le parecerá aburrido hasta que gane confianza y se divertirá.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: un plan no se concretará, pero surgirá un proyecto que dará esperanza.
Amor: ignorará las habladurías y se concentrará en esa persona que posee gran encanto.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: con creatividad para resolver errores y fallas, alcanzará las metas.
Amor: descubrirá que una persona quiere conocerle y se producirá un agradable encuentro.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: nuevos proyectos o negocios no admitirán errores o confusiones.
Amor: con pequeños cambios, aumentará su encanto y generará momentos felices.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: momento para revisar metas y apartar las trabas y obstáculos.
Amor: con una persona tendrá momentos de calidez que crearán un fuerte acercamiento.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: se avecina un cambio difícil de asimilar, pero pronto se entenderá su utilidad.
Amor: la relación fluye con calidez y le da confianza para avanzar hacia una nueva etapa.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: alguna exigencia hará que quiera abandonar un proyecto, pero le ayudarán.
Amor: surgirán momentos en los que será mal visto apartarse o faltar a un compromiso.
Si usted cumple años hoy es una persona: simpática y persuasiva. Dispone de carácter firme para convencer.