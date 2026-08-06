Horóscopo de hoy jueves 6 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un asunto pendiente se convertirá en una traba que alterará los objetivos.

Amor: con una actitud amorosa, vencerá la indiferencia y creará momentos de fuerte encanto.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: el camino al éxito se despejará y gente influyente observará su desempeño.

Amor: su vida afectiva podría dar un vuelco positivo; alguien buscará el modo de acercarse.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos pendientes y una oportunidad llegará para quedarse.

Amor: su presencia será irresistible y atraerá a una persona que se destaca por su belleza.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se apresurará a criticar, pero le harán ver que todo marcha exitosamente.

Amor: tomará iniciativas agradables, el tedio quedará atrás y la relación será divertida.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llegará una oportunidad que no deberá dejar pasar; el camino al éxito estará facilitado.

Amor: algunos gestos harán crecer su encanto y alguien no podrá evitar quedar prendado.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: será buena idea levantar el perfil para superar una crisis complicada.

Amor: una sugerencia audaz encenderá una relación que aún no se revela y será inolvidable.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se avecina un cambio inesperado que ayudará a lograr beneficios.

Amor: su encanto atraerá a la bella persona que quiere conocer; surgirán afinidades.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su carácter surgirá para encarar un nuevo proyecto o negocio.

Amor: disfrutará de dulces vivencias en la relación y ningún malentendido las opacará.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: hallará un modo inteligente para resolver asuntos pendientes.

Amor: la idea de comenzar una relación se concretará, pero con sus claroscuros.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: cuidado, sus críticas comenzarán a ser destructivas y no ayudarán.

Amor: creerá que está cerca de una ruptura, pero será un fuerte pedido de explicaciones.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: no habrá excusa para ignorar compromisos ni asuntos pendientes.

Amor: cierto desapego no será bien visto, pero al expresar sus sentimientos todo mejorará.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: cierta falta de entendimiento perjudicará el avance de proyectos o negocios.

Amor: la idealización de algún rasgo de su pareja chocará con lo que realmente es.

Si usted cumple años hoy es una persona: muy honrada. Le disgusta obtener ventajas a costa de la ingenuidad ajena.