Vida
Horóscopo de hoy jueves 6 de agosto de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un asunto pendiente se convertirá en una traba que alterará los objetivos.
Amor: con una actitud amorosa, vencerá la indiferencia y creará momentos de fuerte encanto.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: el camino al éxito se despejará y gente influyente observará su desempeño.
Amor: su vida afectiva podría dar un vuelco positivo; alguien buscará el modo de acercarse.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: resolverá asuntos pendientes y una oportunidad llegará para quedarse.
Amor: su presencia será irresistible y atraerá a una persona que se destaca por su belleza.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: se apresurará a criticar, pero le harán ver que todo marcha exitosamente.
Amor: tomará iniciativas agradables, el tedio quedará atrás y la relación será divertida.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: llegará una oportunidad que no deberá dejar pasar; el camino al éxito estará facilitado.
Amor: algunos gestos harán crecer su encanto y alguien no podrá evitar quedar prendado.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: será buena idea levantar el perfil para superar una crisis complicada.
Amor: una sugerencia audaz encenderá una relación que aún no se revela y será inolvidable.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: se avecina un cambio inesperado que ayudará a lograr beneficios.
Amor: su encanto atraerá a la bella persona que quiere conocer; surgirán afinidades.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: su carácter surgirá para encarar un nuevo proyecto o negocio.
Amor: disfrutará de dulces vivencias en la relación y ningún malentendido las opacará.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: hallará un modo inteligente para resolver asuntos pendientes.
Amor: la idea de comenzar una relación se concretará, pero con sus claroscuros.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: cuidado, sus críticas comenzarán a ser destructivas y no ayudarán.
Amor: creerá que está cerca de una ruptura, pero será un fuerte pedido de explicaciones.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: no habrá excusa para ignorar compromisos ni asuntos pendientes.
Amor: cierto desapego no será bien visto, pero al expresar sus sentimientos todo mejorará.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: cierta falta de entendimiento perjudicará el avance de proyectos o negocios.
Amor: la idealización de algún rasgo de su pareja chocará con lo que realmente es.
Si usted cumple años hoy es una persona: muy honrada. Le disgusta obtener ventajas a costa de la ingenuidad ajena.