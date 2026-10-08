Horóscopo de hoy jueves 8 de octubre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un asunto pendiente comenzará a ser un dolor de cabeza, pero no lo permitirá.

Amor: actitudes impulsivas causarán confusión, aunque se verá que son iniciativas positivas.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: la actividad transcurrirá sin problemas y, además, la mejorará aún más.

Amor: parecerá que le demandan mayor atención afectiva y ya no le resulta agradable.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: pondrá el mismo esfuerzo aunque el trabajo sea grande o pequeño.

Amor: su agradable encanto será correspondido con iniciativas plenas de calidez.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se avecina el cambio largamente esperado, pero el entorno se llenará de dudas.

Amor: la distancia ya no será un problema; la calidez crecerá y un romance surgirá.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llegará una oportunidad inmejorable que abre un horizonte de pleno crecimiento.

Amor: las afinidades enriquecerán un encuentro improvisado y un romance empezará.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: aun con problemas, mantendrá el rumbo y será muy elogiado.

Amor: su interioridad será percibida como agradable por una persona y se acercará.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: las exigencias no le vencerán y alcanzará las metas con comodidad.

Amor: mejorará el tiempo que comparte en la relación con iniciativas divertidas.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: las circunstancias se conjugarán y las cosas empezarán a mejorar.

Amor: las palabras quedarán atrás y el tierno lenguaje de los gestos ocupará la relación.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su experiencia será muy valorada al surgir una situación crítica.

Amor: aunque haya momentos confusos, la relación conservará la cálida armonía.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la confianza será el factor que haga la diferencia; los beneficios llegarán.

Amor: su transparente actitud evitará los roces y facilitará la armonía de la relación.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la ayuda pedida no llegará, pero con cambios rápidos logrará las metas.

Amor: no perderá las esperanzas y un nuevo comienzo será posible en la relación.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: le insistirán para que apoye los pies sobre la tierra y las cosas mejorarán.

Amor: una respuesta impulsiva provocará daños; su alma sensible no lo merece.

Si usted cumple años hoy es una persona: tímida y retraída. Su bajo perfil confunde, pero en confianza es muy cariñosa.