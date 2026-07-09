Horóscopo de hoy jueves 9 de julio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las circunstancias favorecerán el avance de proyectos nuevos o de ideas exitosas.

Amor: una fecha importante en la pareja pasará inadvertida, pero lo retribuirá.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: demostrará que su idea es la correcta en un proyecto o en un negocio.

Amor: sentirá que se pone en alerta cuando alguien especial se acerque a su entorno.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: considerará con optimismo cierta propuesta, pero poco a poco descubrirá errores.

Amor: estarán dadas las condiciones para reconciliarse o iniciar una nueva relación.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: alguien querrá ignorar sus logros, pero gente importante elegirá su proyecto.

Amor: las pequeñas atenciones harán crecer la armonía y la calidez mutua en la relación.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán facilidades en un negocio o proyecto difícil y se allanará el camino hacia el éxito.

Amor: gestos amables disiparán los enojos y facilitarán el encuentro íntimo de la pareja.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: revertirá las trabas impuestas y un proyecto comenzará a crecer.

Amor: la discordia será neutralizada con afecto y la calidez mutua se recuperará día a día.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: recibirá críticas por el rumbo tomado, pero los resultados hablarán por sí solos.

Amor: una cita parecerá accidentada, pero le sorprenderá el buen momento que pasará.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una propuesta parecerá positiva, pero al analizarla descubrirá algunas fallas.

Amor: una discusión llenará de sombras la relación, pero recuperarán la calidez.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: algunos gastos se convertirán en un problema que deberá controlar.

Amor: un conflicto que cree superado amenaza con resurgir, pero la pareja lo impedirá.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: con iniciativas audaces evitará pérdidas o fallas graves.

Amor: las actividades en común estimularán el mutuo encanto y fortalecerán la calidez.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una actitud impulsiva podría lastimar a ciertos colegas, pero habrá una razón.

Amor: su encanto impactará en la gente de su entorno y quien menos imagina se acercará.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto estancado se activará y se convertirá en un éxito.

Amor: comprobará la importancia de agasajar a la persona amada y planear el futuro.

Si usted cumple años hoy es una persona: inquieta y líder natural. Canaliza su energía en los momentos íntimos.