Horóscopo de hoy lunes 10 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: recibirá la cooperación inesperada de colegas que tienen dudas sobre su proyecto.

Amor: la pareja tendrá discusiones en la intimidad, pero ningún tercero podrá interferir.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas y recibirá críticas que a nadie interesarán; el éxito llega.

Amor: gestos o palabras con cierta dureza dañarán la armonía, pero se recuperará con afecto.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se vislumbrarán las primeras señales de los cambios aplicados en el pasado.

Amor: descubrirá con entusiasmo que posee interesantes afinidades con una bella persona.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: reformulará un plan para que una meta que parece inalcanzable ya no lo sea.

Amor: una situación específica le llevará a ocuparse más de la necesidad afectiva del otro.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su habilidad será requerida por el entorno y facilitará el avance de los proyectos.

Amor: optará por el camino de la cautela para acercarse a alguien de fuerte encanto.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: habrá circunstancias favorables para ejecutar planes más audaces.

Amor: las pequeñas atenciones harán crecer el encanto mutuo y la armonía en la pareja.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegará una oportunidad y será un error ignorarla o dejarla pasar.

Amor: no estará bien dejar de discutir para evitar conflictos; todo merece hablarse.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: dará las indicaciones precisas para retomar el camino del éxito.

Amor: se renovarán las dulces vivencias en la intimidad y ello conducirá a un nuevo comienzo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su capacidad para organizar un trabajo será el modelo a seguir.

Amor: las discusiones reiteradas comenzarán a crear una sensación de desencanto.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un resultado negativo no le detendrá, sino que lo revertirá.

Amor: surgirá un encuentro fortuito con alguien que despertará su interés romántico.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se ocupará de la excelencia de los productos o servicios y le irá bien.

Amor: su fuerte encanto impactará en el entorno y, si está en pareja, podría haber confusiones.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: emprenderá actividades nuevas que acabarán con la rutina y resolverán errores.

Amor: un pedido parecerá una exigencia, pero, bien visto, será una muestra de afecto.

Si usted cumple años hoy es una persona: emotiva y de gran imaginación. Ama la armonía y la claridad en las cosas.