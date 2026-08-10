Vida
Horóscopo de hoy lunes 10 de agosto de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: recibirá la cooperación inesperada de colegas que tienen dudas sobre su proyecto.
Amor: la pareja tendrá discusiones en la intimidad, pero ningún tercero podrá interferir.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas y recibirá críticas que a nadie interesarán; el éxito llega.
Amor: gestos o palabras con cierta dureza dañarán la armonía, pero se recuperará con afecto.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: se vislumbrarán las primeras señales de los cambios aplicados en el pasado.
Amor: descubrirá con entusiasmo que posee interesantes afinidades con una bella persona.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: reformulará un plan para que una meta que parece inalcanzable ya no lo sea.
Amor: una situación específica le llevará a ocuparse más de la necesidad afectiva del otro.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: su habilidad será requerida por el entorno y facilitará el avance de los proyectos.
Amor: optará por el camino de la cautela para acercarse a alguien de fuerte encanto.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: habrá circunstancias favorables para ejecutar planes más audaces.
Amor: las pequeñas atenciones harán crecer el encanto mutuo y la armonía en la pareja.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: llegará una oportunidad y será un error ignorarla o dejarla pasar.
Amor: no estará bien dejar de discutir para evitar conflictos; todo merece hablarse.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: dará las indicaciones precisas para retomar el camino del éxito.
Amor: se renovarán las dulces vivencias en la intimidad y ello conducirá a un nuevo comienzo.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: su capacidad para organizar un trabajo será el modelo a seguir.
Amor: las discusiones reiteradas comenzarán a crear una sensación de desencanto.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: un resultado negativo no le detendrá, sino que lo revertirá.
Amor: surgirá un encuentro fortuito con alguien que despertará su interés romántico.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: se ocupará de la excelencia de los productos o servicios y le irá bien.
Amor: su fuerte encanto impactará en el entorno y, si está en pareja, podría haber confusiones.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: emprenderá actividades nuevas que acabarán con la rutina y resolverán errores.
Amor: un pedido parecerá una exigencia, pero, bien visto, será una muestra de afecto.
Si usted cumple años hoy es una persona: emotiva y de gran imaginación. Ama la armonía y la claridad en las cosas.