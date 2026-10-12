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Horóscopo de hoy lunes 12 de octubre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Horóscopo de hoy lunes 12 de octubre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: cundirá el desconcierto en el entorno, pero tendrá mano firme para avanzar.
Amor: con una cadena de sucesos casuales, conocerá a una persona que le impactará.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: mostrará su habilidad para hacer avanzar un proyecto demorado por su entorno.
Amor: se avecinan momentos que disiparán lo confuso de la relación y traerán calidez.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: un colega vendrá en su ayuda para empezar un proyecto audaz, pero posible.
Amor: en la pareja, un tema conflictivo se convertirá en amenaza para la armonía.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: sorprenderá con su capacidad persuasiva para convencer a los que no cooperan.
Amor: percibirá el interés que muestra la persona más inesperada; posible romance.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: momento para no arriesgar su esfuerzo ni escuchar propuestas algo audaces.
Amor: un amable encuentro facilitará que surja el encanto mutuo y una relación.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: una circunstancia creará entusiasmo por nuevos proyectos o negocios.
Amor: su iniciativa encenderá la calidez que ha decaído en la relación; dulce vivencia.
Libra (sept. 23-oct. 22)
Trabajo y negocios: la obstinación no será la actitud que se necesita ante una dificultad imprevista.
Amor: agradables momentos en un encuentro derivarán en un muy esperado romance.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: ciertos gastos le harán perder la paciencia y querrá ser drástico.
Amor: una circunstancia fortuita le permitirá conocer a alguien con un gran encanto.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: cierta exigencia afectará un proyecto; será hora de discutir.
Amor: la predisposición a sentirse bien en cada encuentro sucederá si supera temores.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: un proyecto será exitoso si ignora críticas o malos comentarios.
Amor: alguien se acercará en el ámbito más inesperado y resultará en un romance.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: las búsquedas laborales serán favorables, así como nuevos negocios.
Amor: impedirá que gente entrometida afecte la vida de relación y así recuperará la paz.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: a su alrededor poca gente trabaja bien; aceptará los errores propios.
Amor: momento para los que buscan nueva pareja o para avanzar con una reconciliación.
Si usted cumple años hoy es una persona: defensora de las causas justas. No admite la arbitrariedad ni la injusticia.