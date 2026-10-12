Horóscopo de hoy lunes 12 de octubre de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: cundirá el desconcierto en el entorno, pero tendrá mano firme para avanzar.

Amor: con una cadena de sucesos casuales, conocerá a una persona que le impactará.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: mostrará su habilidad para hacer avanzar un proyecto demorado por su entorno.

Amor: se avecinan momentos que disiparán lo confuso de la relación y traerán calidez.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un colega vendrá en su ayuda para empezar un proyecto audaz, pero posible.

Amor: en la pareja, un tema conflictivo se convertirá en amenaza para la armonía.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: sorprenderá con su capacidad persuasiva para convencer a los que no cooperan.

Amor: percibirá el interés que muestra la persona más inesperada; posible romance.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento para no arriesgar su esfuerzo ni escuchar propuestas algo audaces.

Amor: un amable encuentro facilitará que surja el encanto mutuo y una relación.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una circunstancia creará entusiasmo por nuevos proyectos o negocios.

Amor: su iniciativa encenderá la calidez que ha decaído en la relación; dulce vivencia.

Libra (sept. 23-oct. 22)

Trabajo y negocios: la obstinación no será la actitud que se necesita ante una dificultad imprevista.

Amor: agradables momentos en un encuentro derivarán en un muy esperado romance.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: ciertos gastos le harán perder la paciencia y querrá ser drástico.

Amor: una circunstancia fortuita le permitirá conocer a alguien con un gran encanto.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: cierta exigencia afectará un proyecto; será hora de discutir.

Amor: la predisposición a sentirse bien en cada encuentro sucederá si supera temores.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un proyecto será exitoso si ignora críticas o malos comentarios.

Amor: alguien se acercará en el ámbito más inesperado y resultará en un romance.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: las búsquedas laborales serán favorables, así como nuevos negocios.

Amor: impedirá que gente entrometida afecte la vida de relación y así recuperará la paz.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: a su alrededor poca gente trabaja bien; aceptará los errores propios.

Amor: momento para los que buscan nueva pareja o para avanzar con una reconciliación.

Si usted cumple años hoy es una persona: defensora de las causas justas. No admite la arbitrariedad ni la injusticia.