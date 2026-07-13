Vida
Horóscopo de hoy lunes 13 de julio de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: circunstancias imprevistas favorecerán el avance de trabajos o proyectos.
Amor: el exceso de vida social provocará cuestionamientos que deberán dialogarse en la pareja.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: gente influyente o personas de su entorno destacarán su trabajo por las mejoras logradas.
Amor: hacer críticas será un desatino en la pareja; será mejor escuchar y dialogar.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: alguien generará obstáculos para que su trabajo o proyecto no avance.
Amor: su realidad cambiará cuando la persona que le desvela se acerque a conversar; posible romance.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: resolverá una complicación de modo magistral y recibirá elogios; el éxito llegará.
Amor: alguien se mostrará ambiguo para definir una respuesta que parece clara, pero no esperará más.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: desacuerdos en las estrategias podrían derivar en decisiones erróneas.
Amor: surgirá un romance con la persona menos imaginada y su mundo se iluminará.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: las tareas de cierta rigidez serán abandonadas y comenzará una nueva etapa.
Amor: tomará como exigencias de su pareja simples comentarios; su reacción será exagerada.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: planteamientos del entorno demorarán los trabajos, pero hallará la solución.
Amor: su encanto se percibirá irresistible en los encuentros y alguien se acercará.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: su respuesta ante las dificultades generará cooperación y permitirá alcanzar logros.
Amor: se darán las circunstancias para que un nuevo romance comience a insinuarse.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: una situación difícil dará un vuelco y las cosas mejorarán.
Amor: una discusión en la pareja podría sacar a la luz temas complicados de afrontar.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: surgirán errores, pero no perderá tiempo en debates y los resolverá.
Amor: logrará que la relación se equilibre y se aclararán las dudas sin discutir ni enojarse.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: momento para los trabajos de precisión o de cálculo. Buena perspectiva.
Amor: su encanto se percibirá irresistible y la persona que le gusta lo notará; posible romance.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: las reparaciones en áreas de interés serán propicias; llegará una nueva etapa.
Amor: las iniciativas apresuradas podrían dañar la armonía de la pareja más que favorecerla.
Si usted cumple años hoy es una persona: especialista en grandes muestras de fastidio que se disipan con rapidez.