Horóscopo de hoy lunes 14 de septiembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento para activar trámites o generar acuerdos y avanzar con algo nuevo.

Amor: dedicará tiempo a revisar los aspectos que causan roces y tirantez en la relación.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: aplicará su capacidad previsora y los negocios o proyectos resurgirán con éxito.

Amor: se aclarará un malentendido en la pareja y con ello volverá la calidez a la pareja.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una iniciativa poseerá inesperado beneficio y consecuencias positivas.

Amor: las diferencias en la pareja se disiparán con diálogo sincero y dulces vivencias.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: algún litigio se resolverá con éxito y destrabará el avance de un negocio.

Amor: disfrutará de gratos momentos con la persona menos imaginada y el romance surgirá.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: sus logros comenzarán a eclipsar proyectos del entorno que no avanzan.

Amor: posible tembladeral emocional en la pareja, pero actuará con suma delicadeza y tacto.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento para prestar atención a cambios drásticos y caras nuevas.

Amor: el mutuo entendimiento será la base de la armonía y la relación ganará en madurez.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una directiva causará rechazo, pero también generará beneficios.

Amor: algunos aspectos de la relación amenazarán con una crisis, pero todo se resolverá.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto nuevo generará beneficios y aliviará viejas deudas.

Amor: alguna duda causará desánimo, pero el diálogo sincero hará que recupere la calidez.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: la escasez sobrevuela, pero controlará gastos y resurgirá.

Amor: actitudes obstinadas serán mala idea y generarán roces; momento para recapacitar.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su apego a las reglas será valorado por gente influyente.

Amor: dulces vivencias compartidas llevarán la relación a disfrutar de un intenso romance.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: las circunstancias se conjugarán y un negocio o proyecto será exitoso.

Amor: será buena idea tomar iniciativas en la pareja, pero será inteligente consultar.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: favorable iniciar reformas o cambios y el beneficio no tardará en crecer.

Amor: momentos difíciles serán resueltos aplicando el afecto mediante su alma sensible.

Si usted cumple años hoy es una persona: protectora y leal, pero cae fácilmente en momentos de fugaz intolerancia.