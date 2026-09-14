Vida
Horóscopo de hoy lunes 14 de septiembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: momento para activar trámites o generar acuerdos y avanzar con algo nuevo.
Amor: dedicará tiempo a revisar los aspectos que causan roces y tirantez en la relación.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: aplicará su capacidad previsora y los negocios o proyectos resurgirán con éxito.
Amor: se aclarará un malentendido en la pareja y con ello volverá la calidez a la pareja.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: una iniciativa poseerá inesperado beneficio y consecuencias positivas.
Amor: las diferencias en la pareja se disiparán con diálogo sincero y dulces vivencias.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: algún litigio se resolverá con éxito y destrabará el avance de un negocio.
Amor: disfrutará de gratos momentos con la persona menos imaginada y el romance surgirá.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: sus logros comenzarán a eclipsar proyectos del entorno que no avanzan.
Amor: posible tembladeral emocional en la pareja, pero actuará con suma delicadeza y tacto.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: momento para prestar atención a cambios drásticos y caras nuevas.
Amor: el mutuo entendimiento será la base de la armonía y la relación ganará en madurez.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: una directiva causará rechazo, pero también generará beneficios.
Amor: algunos aspectos de la relación amenazarán con una crisis, pero todo se resolverá.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: un proyecto nuevo generará beneficios y aliviará viejas deudas.
Amor: alguna duda causará desánimo, pero el diálogo sincero hará que recupere la calidez.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: la escasez sobrevuela, pero controlará gastos y resurgirá.
Amor: actitudes obstinadas serán mala idea y generarán roces; momento para recapacitar.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: su apego a las reglas será valorado por gente influyente.
Amor: dulces vivencias compartidas llevarán la relación a disfrutar de un intenso romance.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: las circunstancias se conjugarán y un negocio o proyecto será exitoso.
Amor: será buena idea tomar iniciativas en la pareja, pero será inteligente consultar.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: favorable iniciar reformas o cambios y el beneficio no tardará en crecer.
Amor: momentos difíciles serán resueltos aplicando el afecto mediante su alma sensible.
Si usted cumple años hoy es una persona: protectora y leal, pero cae fácilmente en momentos de fugaz intolerancia.