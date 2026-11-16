Horóscopo de hoy lunes 16 de noviembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para dedicarse a esos proyectos que necesitan terminarse.

Amor: habrá malentendidos en la pareja, pero se aclararán con afecto y la calidez aumentará.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: surgirán complicaciones inesperadas, pero manejará las cosas con habilidad.

Amor: un conflicto quedará zanjado y la armonía en la relación resolverá diferencias.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una nueva actividad exigirá una capacidad que no todos poseen; tendrá éxito.

Amor: un encuentro le permitirá ver en una persona las cosas tal como son y no idealizar.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: algunos desacuerdos con su proyecto o negocio le pondrán en alerta.

Amor: conocerá a alguien con quien querrá tener un encuentro y soñar con un posible romance.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: comenzará a concretarse cierta bonanza por su trabajo bien considerado.

Amor: las actitudes rígidas y las discusiones causarán dificultades en la pareja, pero se superarán.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento favorable para los proyectos personales o trabajos nuevos.

Amor: con simpatía logrará captar la atención de esa persona que tanto desea conocer.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un entorno descuidado causará problemas que superará con ayuda.

Amor: su cálido encanto será percibido por alguien interesante; posible romance.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su proyecto o negocio será objetado, pero no querrá hacer cambios.

Amor: alguien a quien le toca recibir será esa persona de la que comenzará a enamorarse.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento favorable para analizar créditos o ayuda financiera.

Amor: una revelación sanará heridas del pasado y fortalecerá la calidez de la pareja.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una mala asignación de recursos derivará en un aumento de gastos.

Amor: un simple gesto dará lugar a una fuerte atracción hacia una agradable persona.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: recuperará la confianza del entorno y comenzará una sucesión de éxitos.

Amor: la calidez crecerá en el encuentro más agradable y deseado; estará irresistible.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: aunque las metas parezcan muy altas, tendrá la plena certeza de poder alcanzarlas.

Amor: un encuentro se convertirá en la más deseada vivencia con alguien muy especial.

Si usted cumple años hoy es una persona: necesitada de una pareja que esté en armonía con lo físico y lo espiritual.