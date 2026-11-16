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Horóscopo de hoy lunes 16 de noviembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: momento favorable para dedicarse a esos proyectos que necesitan terminarse.
Amor: habrá malentendidos en la pareja, pero se aclararán con afecto y la calidez aumentará.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: surgirán complicaciones inesperadas, pero manejará las cosas con habilidad.
Amor: un conflicto quedará zanjado y la armonía en la relación resolverá diferencias.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: una nueva actividad exigirá una capacidad que no todos poseen; tendrá éxito.
Amor: un encuentro le permitirá ver en una persona las cosas tal como son y no idealizar.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: algunos desacuerdos con su proyecto o negocio le pondrán en alerta.
Amor: conocerá a alguien con quien querrá tener un encuentro y soñar con un posible romance.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: comenzará a concretarse cierta bonanza por su trabajo bien considerado.
Amor: las actitudes rígidas y las discusiones causarán dificultades en la pareja, pero se superarán.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: momento favorable para los proyectos personales o trabajos nuevos.
Amor: con simpatía logrará captar la atención de esa persona que tanto desea conocer.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: un entorno descuidado causará problemas que superará con ayuda.
Amor: su cálido encanto será percibido por alguien interesante; posible romance.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: su proyecto o negocio será objetado, pero no querrá hacer cambios.
Amor: alguien a quien le toca recibir será esa persona de la que comenzará a enamorarse.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: momento favorable para analizar créditos o ayuda financiera.
Amor: una revelación sanará heridas del pasado y fortalecerá la calidez de la pareja.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: una mala asignación de recursos derivará en un aumento de gastos.
Amor: un simple gesto dará lugar a una fuerte atracción hacia una agradable persona.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: recuperará la confianza del entorno y comenzará una sucesión de éxitos.
Amor: la calidez crecerá en el encuentro más agradable y deseado; estará irresistible.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: aunque las metas parezcan muy altas, tendrá la plena certeza de poder alcanzarlas.
Amor: un encuentro se convertirá en la más deseada vivencia con alguien muy especial.
Si usted cumple años hoy es una persona: necesitada de una pareja que esté en armonía con lo físico y lo espiritual.