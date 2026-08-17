Vida
Horóscopo de hoy lunes 17 de agosto de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: sus iniciativas tomarán por sorpresa a gente que prefiere la comodidad.
Amor: hará bien en no apurarse y considerar esos sentimientos que su pareja expresa.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: los recursos ya no serán escasos y los equipos o reparaciones se producirán.
Amor: buen momento para refugiarse en la calidez de la pareja y confiar; nuevo comienzo.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: alguna demora será una traba para proyectos o negocios, pero la removerá.
Amor: será emocionante iniciar un romance con la persona menos imaginada del entorno.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que asombrarán al entorno por ser eficaces.
Amor: en la pareja se discutirán cosas que podrían afectar la armonía, pero no llegará a tanto.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: sus trabajos o informes serán los más requeridos por su capacidad para renovar.
Amor: quizá no debiera adoptar actitudes indiferentes o afectará alguna susceptibilidad.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: tendrá mayor creatividad para resolver un desafío inédito y lo hará bien.
Amor: llegará a una reconciliación con toda la ilusión de que las cosas serán distintas.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: los desacuerdos y fricciones con colegas volarán y todo avanzará.
Amor: una relación del pasado querrá una reunión para hablar sobre algo imposible.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: la mayor cooperación de su entorno será lograda con un acuerdo.
Amor: su pareja tendrá actitudes de indiferencia y eso le causará extrañeza, pero dialogará.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: no será buena idea tratar con dureza al entorno o se ganará enemigos.
Amor: se manejará con gestos sutiles que agradan y generan un nuevo comienzo.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: el momento difícil amerita iniciativas audaces y las podrá tomar.
Amor: la relación alcanzará una instancia de merecimiento; un viaje o regalos mutuos.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: su desempeño asertivo será tomado por el entorno como modelo a seguir.
Amor: conocerá a la persona ideal para iniciar una relación que incluya el compromiso.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: tomará una clara iniciativa para remover trabas y superar obstáculos.
Amor: el futuro será una promesa a cumplir con esperanza y reforzará las afinidades.
Si usted cumple años hoy es una persona: sensible y con un mundo interior que puede volcar en la pareja y su trabajo.