Horóscopo de hoy lunes 17 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: sus iniciativas tomarán por sorpresa a gente que prefiere la comodidad.

Amor: hará bien en no apurarse y considerar esos sentimientos que su pareja expresa.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: los recursos ya no serán escasos y los equipos o reparaciones se producirán.

Amor: buen momento para refugiarse en la calidez de la pareja y confiar; nuevo comienzo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: alguna demora será una traba para proyectos o negocios, pero la removerá.

Amor: será emocionante iniciar un romance con la persona menos imaginada del entorno.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que asombrarán al entorno por ser eficaces.

Amor: en la pareja se discutirán cosas que podrían afectar la armonía, pero no llegará a tanto.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: sus trabajos o informes serán los más requeridos por su capacidad para renovar.

Amor: quizá no debiera adoptar actitudes indiferentes o afectará alguna susceptibilidad.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tendrá mayor creatividad para resolver un desafío inédito y lo hará bien.

Amor: llegará a una reconciliación con toda la ilusión de que las cosas serán distintas.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: los desacuerdos y fricciones con colegas volarán y todo avanzará.

Amor: una relación del pasado querrá una reunión para hablar sobre algo imposible.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: la mayor cooperación de su entorno será lograda con un acuerdo.

Amor: su pareja tendrá actitudes de indiferencia y eso le causará extrañeza, pero dialogará.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: no será buena idea tratar con dureza al entorno o se ganará enemigos.

Amor: se manejará con gestos sutiles que agradan y generan un nuevo comienzo.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el momento difícil amerita iniciativas audaces y las podrá tomar.

Amor: la relación alcanzará una instancia de merecimiento; un viaje o regalos mutuos.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su desempeño asertivo será tomado por el entorno como modelo a seguir.

Amor: conocerá a la persona ideal para iniciar una relación que incluya el compromiso.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará una clara iniciativa para remover trabas y superar obstáculos.

Amor: el futuro será una promesa a cumplir con esperanza y reforzará las afinidades.

Si usted cumple años hoy es una persona: sensible y con un mundo interior que puede volcar en la pareja y su trabajo.