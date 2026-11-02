Vida
Horóscopo de hoy lunes 2 de noviembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: mostrará habilidad para lograr negocios o proyectos complicados y lo destacarán.
Amor: su encanto impactará en el entorno y alguien le prodigará agradables atenciones.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: dejará atrás compromisos y tareas rutinarias y se concentrará en lo que importa.
Amor: su proverbial paciencia será admirada por alguien que comenzará a sentir algo más.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: tendrá iniciativas inteligentes que potenciarán el proyecto o negocio actual.
Amor: su actitud amable conducirá a un encuentro romántico con la persona más inesperada.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: su virtud creativa se destacará, vencerá trabas y resolverá viejos problemas.
Amor: la sinceridad dejará atrás las discusiones y permitirá el resurgimiento de la calidez.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: las circunstancias indicarán que un cambio de rumbo será necesario para crecer.
Amor: una situación incómoda en la pareja no se detiene y exige poner límites; lo hará bien.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: avanzará con negocios o proyectos nuevos y las expectativas serán cumplidas.
Amor: la gente maliciosa podría alterar la armonía de la pareja, pero la pondrá a salvo.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento para ajustar controles y subsanar errores que se reiteran.
Amor: su atractivo encanto no será pasado por alto en un encuentro y alguien se acercará.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: una propuesta bien fundamentada convencerá a indiferentes.
Amor: actividades gratificantes realizadas en común darán mayor calidez a la pareja.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: vencerá las dificultades que traban un proyecto y avanzará.
Amor: menos palabras y más gestos románticos en la pareja generarán una dulce armonía.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: una oportuna reunión generará acciones que traerán el éxito.
Amor: podría haber situaciones de desencuentros o altibajos, pero la pareja lo superará.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: será favorable dejar de lado la obstinación y ser flexible ante los problemas.
Amor: el contacto físico estimulará las condiciones que hacen inolvidable cada momento.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: su talento se destacará entre otros para cumplir con las metas y crecer.
Amor: su encanto se percibirá irresistible y alguien querrá un encuentro romántico.
Si usted cumple años hoy es una persona: motivada por las situaciones románticas y por cada momento íntimo.