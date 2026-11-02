Horóscopo de hoy lunes 2 de noviembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: mostrará habilidad para lograr negocios o proyectos complicados y lo destacarán.

Amor: su encanto impactará en el entorno y alguien le prodigará agradables atenciones.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: dejará atrás compromisos y tareas rutinarias y se concentrará en lo que importa.

Amor: su proverbial paciencia será admirada por alguien que comenzará a sentir algo más.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tendrá iniciativas inteligentes que potenciarán el proyecto o negocio actual.

Amor: su actitud amable conducirá a un encuentro romántico con la persona más inesperada.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su virtud creativa se destacará, vencerá trabas y resolverá viejos problemas.

Amor: la sinceridad dejará atrás las discusiones y permitirá el resurgimiento de la calidez.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: las circunstancias indicarán que un cambio de rumbo será necesario para crecer.

Amor: una situación incómoda en la pareja no se detiene y exige poner límites; lo hará bien.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: avanzará con negocios o proyectos nuevos y las expectativas serán cumplidas.

Amor: la gente maliciosa podría alterar la armonía de la pareja, pero la pondrá a salvo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para ajustar controles y subsanar errores que se reiteran.

Amor: su atractivo encanto no será pasado por alto en un encuentro y alguien se acercará.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una propuesta bien fundamentada convencerá a indiferentes.

Amor: actividades gratificantes realizadas en común darán mayor calidez a la pareja.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: vencerá las dificultades que traban un proyecto y avanzará.

Amor: menos palabras y más gestos románticos en la pareja generarán una dulce armonía.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una oportuna reunión generará acciones que traerán el éxito.

Amor: podría haber situaciones de desencuentros o altibajos, pero la pareja lo superará.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: será favorable dejar de lado la obstinación y ser flexible ante los problemas.

Amor: el contacto físico estimulará las condiciones que hacen inolvidable cada momento.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su talento se destacará entre otros para cumplir con las metas y crecer.

Amor: su encanto se percibirá irresistible y alguien querrá un encuentro romántico.

Si usted cumple años hoy es una persona: motivada por las situaciones románticas y por cada momento íntimo.