Horóscopo de hoy lunes 20 de julio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento para iniciar proyectos o negocios nuevos; su entorno le brindará apoyo.

Amor: tomará iniciativas acertadas y el ánimo de la pareja dará un vuelco hacia la armonía.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: habrá personas que generen problemas o trabas, pero encontrará una solución creativa.

Amor: disfrutará de actitudes positivas que renovarán la calidez con gran intensidad.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un colega aportará información que facilitará las estrategias y generará beneficios.

Amor: sus sentimientos podrían verse heridos si evita expresar lo que le molesta; anímese.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para iniciar empresas o renovar los negocios; las ganancias llegarán.

Amor: la pareja podría atravesar un período de discordia, pero descubrirán el valor de la madurez.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: con nuevos datos resolverá problemas y se anticipará a los acontecimientos.

Amor: habrá circunstancias favorables para iniciar una nueva relación o hacer las paces en la pareja.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un cambio en las reglas del juego dará lugar a nuevas tareas y proyectos.

Amor: su capacidad para llegar a acuerdos será vital para terminar con la discordia o la indiferencia.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: descubrirá que la gente menos hábil resuelve problemas con seguridad.

Amor: expresará sus sentimientos y una bella persona se sentirá atraída y querrá acercarse.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: equilibrará opiniones opuestas en un proyecto y este comenzará a crecer.

Amor: habrá un juego de seducción que allanará el camino hacia un encuentro romántico.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces y los negocios alcanzarán el éxito.

Amor: una intensa vida social podría dañar la intimidad de la pareja, pero ocurrirá todo lo contrario.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: sus acciones se encaminarán hacia un éxito que traerá beneficios.

Amor: la rutina se convertirá en el enemigo que deberá vencer en la pareja, y lo hará con audacia.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su habilidad para relacionarse con las personas será la clave del éxito.

Amor: los roces de la convivencia podrán evitarse si privilegia la comprensión afectiva.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su respuesta ante los desafíos atraerá a personas que destacarán sus virtudes.

Amor: aunque no le agrade, pondrá límites y la relación comenzará a mejorar.

Si usted cumple años hoy es una persona: algo tímida en su vida, pero se anima a vivir todo tipo de viajes y aventuras.