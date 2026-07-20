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Horóscopo de hoy lunes 20 de julio de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: momento para iniciar proyectos o negocios nuevos; su entorno le brindará apoyo.
Amor: tomará iniciativas acertadas y el ánimo de la pareja dará un vuelco hacia la armonía.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: habrá personas que generen problemas o trabas, pero encontrará una solución creativa.
Amor: disfrutará de actitudes positivas que renovarán la calidez con gran intensidad.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: un colega aportará información que facilitará las estrategias y generará beneficios.
Amor: sus sentimientos podrían verse heridos si evita expresar lo que le molesta; anímese.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: momento para iniciar empresas o renovar los negocios; las ganancias llegarán.
Amor: la pareja podría atravesar un período de discordia, pero descubrirán el valor de la madurez.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: con nuevos datos resolverá problemas y se anticipará a los acontecimientos.
Amor: habrá circunstancias favorables para iniciar una nueva relación o hacer las paces en la pareja.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: un cambio en las reglas del juego dará lugar a nuevas tareas y proyectos.
Amor: su capacidad para llegar a acuerdos será vital para terminar con la discordia o la indiferencia.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: descubrirá que la gente menos hábil resuelve problemas con seguridad.
Amor: expresará sus sentimientos y una bella persona se sentirá atraída y querrá acercarse.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: equilibrará opiniones opuestas en un proyecto y este comenzará a crecer.
Amor: habrá un juego de seducción que allanará el camino hacia un encuentro romántico.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces y los negocios alcanzarán el éxito.
Amor: una intensa vida social podría dañar la intimidad de la pareja, pero ocurrirá todo lo contrario.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: sus acciones se encaminarán hacia un éxito que traerá beneficios.
Amor: la rutina se convertirá en el enemigo que deberá vencer en la pareja, y lo hará con audacia.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: su habilidad para relacionarse con las personas será la clave del éxito.
Amor: los roces de la convivencia podrán evitarse si privilegia la comprensión afectiva.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: su respuesta ante los desafíos atraerá a personas que destacarán sus virtudes.
Amor: aunque no le agrade, pondrá límites y la relación comenzará a mejorar.
Si usted cumple años hoy es una persona: algo tímida en su vida, pero se anima a vivir todo tipo de viajes y aventuras.