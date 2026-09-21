Horóscopo de hoy lunes 21 de septiembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio resultará ser el desafío más importante al que se enfrenta.

Amor: en la relación le pedirán generar momentos de calidez en lugar de distraerse.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: la comunicación mejorará y eso despertará el interés en las personas influyentes.

Amor: la armonía de la relación estará en riesgo si continúa haciendo críticas; atención.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios positivos, aunque tendrán un duro período de adaptación.

Amor: una actitud optimista afianzará la relación, pero aún habrá cosas por arreglar.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: propicio hacer reparaciones, renovar instalaciones o planear una mudanza.

Amor: oportunidad en la que expresará sentimientos en un encuentro irresistible.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: iniciativas audaces facilitarán que el negocio comience a dar ventajas y beneficios.

Amor: actitudes teñidas de egoísmo podrían dañar la relación y reflotar viejos conflictos.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirá la necesidad de encarar cambios que provocarán cierto rechazo.

Amor: algunas cosas de lo que sucede en la relación le desagradan y querrá revertirlo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: estará alerta para resolver temas legales y destrabar negocios o proyectos.

Amor: surgirá un encuentro en el que su atractivo encanto facilitará el inicio del romance.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un control de gastos será necesario para sanear un negocio estancado.

Amor: no esperará que otro tome una iniciativa, sino que generará un buen momento.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: verá la necesidad de que el entorno reciba una nueva capacitación.

Amor: un encuentro le llenará de entusiasmo, pero será bueno no precipitarse.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: los trabajos recibirán el estímulo de ventajas impensadas.

Amor: los gestos que conducen a aumentar la calidez serán bien recibidos en la relación.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: mostrará un talento inusual que llamará la atención de personas relevantes.

Amor: alejará de la pareja a gente que solo causa confusión y crea los malentendidos.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se le hará difícil alcanzar metas cuando tiene dudas sobre qué camino tomar.

Amor: la relación pasará por un tembladeral, pero logrará recomponer la armonía.

Si usted cumple años hoy es una persona: adaptable, de buen juicio y sincera. Ama explorar los lugares divertidos.