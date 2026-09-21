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Horóscopo de hoy lunes 21 de septiembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un proyecto o negocio resultará ser el desafío más importante al que se enfrenta.
Amor: en la relación le pedirán generar momentos de calidez en lugar de distraerse.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: la comunicación mejorará y eso despertará el interés en las personas influyentes.
Amor: la armonía de la relación estará en riesgo si continúa haciendo críticas; atención.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: se avecinan cambios positivos, aunque tendrán un duro período de adaptación.
Amor: una actitud optimista afianzará la relación, pero aún habrá cosas por arreglar.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: propicio hacer reparaciones, renovar instalaciones o planear una mudanza.
Amor: oportunidad en la que expresará sentimientos en un encuentro irresistible.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: iniciativas audaces facilitarán que el negocio comience a dar ventajas y beneficios.
Amor: actitudes teñidas de egoísmo podrían dañar la relación y reflotar viejos conflictos.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: surgirá la necesidad de encarar cambios que provocarán cierto rechazo.
Amor: algunas cosas de lo que sucede en la relación le desagradan y querrá revertirlo.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: estará alerta para resolver temas legales y destrabar negocios o proyectos.
Amor: surgirá un encuentro en el que su atractivo encanto facilitará el inicio del romance.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: un control de gastos será necesario para sanear un negocio estancado.
Amor: no esperará que otro tome una iniciativa, sino que generará un buen momento.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: verá la necesidad de que el entorno reciba una nueva capacitación.
Amor: un encuentro le llenará de entusiasmo, pero será bueno no precipitarse.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: los trabajos recibirán el estímulo de ventajas impensadas.
Amor: los gestos que conducen a aumentar la calidez serán bien recibidos en la relación.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: mostrará un talento inusual que llamará la atención de personas relevantes.
Amor: alejará de la pareja a gente que solo causa confusión y crea los malentendidos.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: se le hará difícil alcanzar metas cuando tiene dudas sobre qué camino tomar.
Amor: la relación pasará por un tembladeral, pero logrará recomponer la armonía.
Si usted cumple años hoy es una persona: adaptable, de buen juicio y sincera. Ama explorar los lugares divertidos.