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Horóscopo de hoy lunes 23 de noviembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: una decisión apresurada podría afectar el avance de un negocio o proyecto.
Amor: su irresistible encanto será apreciado por alguien interesante; posible romance.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: su experiencia será valorada al considerar ideas nuevas para un proyecto.
Amor: alguien alterará su apacible mundo con pequeñas atenciones que serán irresistibles.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: expresará su disconformidad con un proyecto y en el entorno habrá dudas.
Amor: un conflicto que cree resuelto surgirá en una discusión; una herida no ha sanado.
Cáncer (junio 22-julio 23)
Trabajo y negocios: le parecerá que los demás están equivocados y que tiene todas las respuestas.
Amor: momento propicio para trabajar el perdón y dar una nueva oportunidad.
Leo (julio 24-agosto 23)
Trabajo y negocios: se producirá esa oportunidad tan buscada que traerá interesantes beneficios.
Amor: no podrá pasar por alto el encanto de cierta persona y deseará un encuentro.
Virgo (agosto 24-septiembre 23)
Trabajo y negocios: una circunstancia alterará la situación económica, pero abrirá otros caminos.
Amor: expresará sentimientos con fluidez a una bella persona y el romance crecerá.
Libra (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: resolverá los problemas que afectan sus proyectos y las cosas mejorarán.
Amor: superará momentos de confusión y sufrimiento en la pareja con entendimiento.
Escorpio (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: alguien insistirá con un proyecto desechado, pero verá lo positivo.
Amor: familiares o amigos incomodarán a la relación y su respuesta será inesperada.
Sagitario (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: un evento será la clave para hacer crecer resultados positivos.
Amor: la cercanía de cierta persona le llenará de entusiasmo y el romance será posible.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: resolverá una crisis con un proyecto nuevo y todos cooperarán.
Amor: una actitud comprensiva hará que la relación crezca y se permita una nueva etapa.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: un proyecto que cree que no tiene esperanza resultará transformador.
Amor: no hará alguna cosa bien y no se lo reprocharán, pero verán que hace un gran esfuerzo.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: superará todos los obstáculos y las cosas comenzarán a fluir; llegará un beneficio.
Amor: la relación pasará por una crisis saludable que traerá una agradable renovación.
Si usted cumple años hoy es una persona: necesitada de afecto para mostrar sentimientos que mantiene ocultos.