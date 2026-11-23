Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una decisión apresurada podría afectar el avance de un negocio o proyecto.

Amor: su irresistible encanto será apreciado por alguien interesante; posible romance.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su experiencia será valorada al considerar ideas nuevas para un proyecto.

Amor: alguien alterará su apacible mundo con pequeñas atenciones que serán irresistibles.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: expresará su disconformidad con un proyecto y en el entorno habrá dudas.

Amor: un conflicto que cree resuelto surgirá en una discusión; una herida no ha sanado.

Cáncer (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: le parecerá que los demás están equivocados y que tiene todas las respuestas.

Amor: momento propicio para trabajar el perdón y dar una nueva oportunidad.

Leo (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: se producirá esa oportunidad tan buscada que traerá interesantes beneficios.

Amor: no podrá pasar por alto el encanto de cierta persona y deseará un encuentro.

Virgo (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: una circunstancia alterará la situación económica, pero abrirá otros caminos.

Amor: expresará sentimientos con fluidez a una bella persona y el romance crecerá.

Libra (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: resolverá los problemas que afectan sus proyectos y las cosas mejorarán.

Amor: superará momentos de confusión y sufrimiento en la pareja con entendimiento.

Escorpio (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: alguien insistirá con un proyecto desechado, pero verá lo positivo.

Amor: familiares o amigos incomodarán a la relación y su respuesta será inesperada.

Sagitario (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un evento será la clave para hacer crecer resultados positivos.

Amor: la cercanía de cierta persona le llenará de entusiasmo y el romance será posible.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá una crisis con un proyecto nuevo y todos cooperarán.

Amor: una actitud comprensiva hará que la relación crezca y se permita una nueva etapa.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto que cree que no tiene esperanza resultará transformador.

Amor: no hará alguna cosa bien y no se lo reprocharán, pero verán que hace un gran esfuerzo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: superará todos los obstáculos y las cosas comenzarán a fluir; llegará un beneficio.

Amor: la relación pasará por una crisis saludable que traerá una agradable renovación.

Si usted cumple años hoy es una persona: necesitada de afecto para mostrar sentimientos que mantiene ocultos.