Horóscopo de hoy lunes 25 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: está a punto de alcanzar el éxito, pero un obstáculo se pondrá en el camino.

Amor: hará bien en mantener la calma ante una revelación de su pareja; todo mejorará.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: mucha exigencia en la tarea provocará roces, pero arreglará las cosas.

Amor: un comentario poco feliz podría malograr un encuentro, pero recuperará la simpatía.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llegará una propuesta que parece destinada al fracaso, pero la estudiará.

Amor: su intuición le guiará para causar interés en una bella persona. Inicio prometedor.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: ante ciertos resultados, pedirá un aumento de cooperación al entorno.

Amor: vivirá momentos plenos de afinidad y calidez con la persona más comprensiva que conoce.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: los problemas se resolverán, los proyectos avanzarán y los beneficios fluirán.

Amor: surgirán discusiones en la pareja por situaciones algo confusas con otra persona.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un cálculo erróneo provocará demoras en el alcance de la meta.

Amor: si deja de lado las actitudes obstinadas, la afinidad volverá y renovará la armonía.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un anuncio demasiado optimista chocará contra la dura realidad.

Amor: conocerá a alguien especial y sentirá que se trata de la persona que ha esperado.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para activar las compras y las ventas. Un litigio se resolverá.

Amor: su pareja le sorprenderá con un agasajo inolvidable y las cosas mejorarán.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: aplicará innovaciones y un negocio traerá beneficios.

Amor: gente maliciosa querrá generar confusión en la pareja, pero no lo logrará.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento para resolver los asuntos pendientes que hacen daño.

Amor: ciertas actitudes en la pareja no ayudarán a que la armonía permanezca.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un malentendido hará que surjan esos problemas que cree superados.

Amor: una promesa que se cumple consolidará a la pareja y generará un nuevo comienzo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: los negocios estarán bien, pero esté alerta por los errores de cierta persona.

Amor: alguien que desea conocer se acercará con una simpática excusa y ganará su corazón.

Si usted cumple años hoy es una persona responsable cuando está en pareja. Ama planear salidas románticas.