Horóscopo de hoy lunes 26 de octubre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: aunque no parezca, alguien traerá una propuesta que conviene escuchar e implementar.

Amor: descubrirá en un encuentro que hay más afinidades; posible romance.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: le criticarán porque hace un control de gastos, pero les demostrará sus motivos.

Amor: la creciente afinidad con cierta persona renovará su expectativa romántica.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento para actuar con celeridad y resolver los problemas pendientes.

Amor: su encanto dará paso a la seducción en un encuentro fortuito; posible romance.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: querrá hacer avanzar un negocio o proyecto, pero cierta gente pondrá trabas.

Amor: dejará de lado la timidez y una persona descubrirá su rasgo más amable.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirá una dificultad económica inesperada, pero, con carácter, la revertirá.

Amor: la pareja vivirá la disyuntiva de optar por lo seguro o, con audacia, pasar a otra etapa.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: al principio, sus críticas incomodarán, pero los hechos le darán la razón.

Amor: los sentimientos negativos serán disipados con iniciativas de gran ternura.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: los compromisos se sumarán y pondrán en riesgo el cumplimiento de un plazo.

Amor: cundirá el desconcierto en la pareja por discusiones sin fin; habrá que dialogar.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: vendrán personas capacitadas para concretar un plan audaz.

Amor: deseará concretar un encuentro con una persona que idealiza para conocerla tal como es.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: cierta iniciativa no resultará, pero dejará las bases para mejorar.

Amor: un desacuerdo en la relación podría causar alejamiento, pero aislarse no será bueno.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una tarea en especial requerirá de toda su creatividad.

Amor: un viaje planeado en el pasado será la clave para que la calidez se renueve en la pareja.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: detectará las fallas que afectan los proyectos y arriesgan el esfuerzo.

Amor: alguien le sorprenderá con una expresión de sentimientos y se sentirá de maravilla.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: la situación económica mejorará con sentido común, sin complicarse.

Amor: recuerdos compartidos en pareja le acercarán a los lugares y momentos gratos.

Si usted cumple años hoy es una persona: muy activa, pero a veces muestra actitudes cercanas a lo temerario.