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Horóscopo de hoy lunes 26 de octubre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: aunque no parezca, alguien traerá una propuesta que conviene escuchar e implementar.
Amor: descubrirá en un encuentro que hay más afinidades; posible romance.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: le criticarán porque hace un control de gastos, pero les demostrará sus motivos.
Amor: la creciente afinidad con cierta persona renovará su expectativa romántica.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: momento para actuar con celeridad y resolver los problemas pendientes.
Amor: su encanto dará paso a la seducción en un encuentro fortuito; posible romance.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: querrá hacer avanzar un negocio o proyecto, pero cierta gente pondrá trabas.
Amor: dejará de lado la timidez y una persona descubrirá su rasgo más amable.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: surgirá una dificultad económica inesperada, pero, con carácter, la revertirá.
Amor: la pareja vivirá la disyuntiva de optar por lo seguro o, con audacia, pasar a otra etapa.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: al principio, sus críticas incomodarán, pero los hechos le darán la razón.
Amor: los sentimientos negativos serán disipados con iniciativas de gran ternura.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: los compromisos se sumarán y pondrán en riesgo el cumplimiento de un plazo.
Amor: cundirá el desconcierto en la pareja por discusiones sin fin; habrá que dialogar.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: vendrán personas capacitadas para concretar un plan audaz.
Amor: deseará concretar un encuentro con una persona que idealiza para conocerla tal como es.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: cierta iniciativa no resultará, pero dejará las bases para mejorar.
Amor: un desacuerdo en la relación podría causar alejamiento, pero aislarse no será bueno.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: una tarea en especial requerirá de toda su creatividad.
Amor: un viaje planeado en el pasado será la clave para que la calidez se renueve en la pareja.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: detectará las fallas que afectan los proyectos y arriesgan el esfuerzo.
Amor: alguien le sorprenderá con una expresión de sentimientos y se sentirá de maravilla.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: la situación económica mejorará con sentido común, sin complicarse.
Amor: recuerdos compartidos en pareja le acercarán a los lugares y momentos gratos.
Si usted cumple años hoy es una persona: muy activa, pero a veces muestra actitudes cercanas a lo temerario.