Horóscopo de hoy lunes 28 de septiembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: se avecinan mejoras económicas por la cooperación recibida; éxito resonante.

Amor: momento agradable, ideal para disipar los aspectos negativos de la relación.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se ubicará entre puntos de vista opuestos y el entorno verá que su idea es mejor.

Amor: su encanto será percibido como el factor de seducción que motiva el romance.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: con el negocio o trabajo en crecimiento, no habrá problemas de dinero.

Amor: manejará su encanto con simpatía y todo le conducirá a iniciar un romance.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: asuntos pendientes comenzarán a crear dificultades en el trabajo; los resolverá.

Amor: momento para confiar y compartir sentimientos y todo comenzará a mejorar.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: el plan de negocios será el acertado y pronto verá surgir interesantes beneficios.

Amor: recuperará la calidez; los roces desaparecerán y surgirán momentos agradables.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: será destacada su habilidad para subsanar errores producidos por otros.

Amor: alguna exigencia dicha al pasar será considerada como motivo de discusión.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su trabajo bien hecho será observado por gente que le hará una propuesta.

Amor: descubrirá la interesante afinidad con alguien que ha percibido su encanto.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: llegará gente poco idónea que trabará el avance de su proyecto.

Amor: el encuentro con una expareja no será buena idea, salvo que haya algo por cerrar.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento favorable para negociar salarios o beneficios.

Amor: la intimidad de la pareja será embellecida por la calidez del encanto mutuo.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: vencerá dificultades y conseguirá aumentar la cooperación.

Amor: la relación podría opacarse por demandas excesivas o actitudes teñidas de indiferencia.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su capacidad para crear nuevos proyectos será desafiada, pero ganará.

Amor: alguien de otro entorno le causará un irresistible agrado; posible romance.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: el equipo comenzará a flaquear en ideas, pero les marcará un camino.

Amor: la comunicación mejorará y se verá en la calidad del diálogo y los agradables momentos.

Si usted cumple años hoy es una persona: generosa cuando ejerce algún liderazgo. Escucha a todos y a cada uno.