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Horóscopo de hoy lunes 28 de septiembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: se avecinan mejoras económicas por la cooperación recibida; éxito resonante.
Amor: momento agradable, ideal para disipar los aspectos negativos de la relación.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: se ubicará entre puntos de vista opuestos y el entorno verá que su idea es mejor.
Amor: su encanto será percibido como el factor de seducción que motiva el romance.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: con el negocio o trabajo en crecimiento, no habrá problemas de dinero.
Amor: manejará su encanto con simpatía y todo le conducirá a iniciar un romance.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: asuntos pendientes comenzarán a crear dificultades en el trabajo; los resolverá.
Amor: momento para confiar y compartir sentimientos y todo comenzará a mejorar.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: el plan de negocios será el acertado y pronto verá surgir interesantes beneficios.
Amor: recuperará la calidez; los roces desaparecerán y surgirán momentos agradables.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: será destacada su habilidad para subsanar errores producidos por otros.
Amor: alguna exigencia dicha al pasar será considerada como motivo de discusión.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: su trabajo bien hecho será observado por gente que le hará una propuesta.
Amor: descubrirá la interesante afinidad con alguien que ha percibido su encanto.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: llegará gente poco idónea que trabará el avance de su proyecto.
Amor: el encuentro con una expareja no será buena idea, salvo que haya algo por cerrar.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: momento favorable para negociar salarios o beneficios.
Amor: la intimidad de la pareja será embellecida por la calidez del encanto mutuo.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: vencerá dificultades y conseguirá aumentar la cooperación.
Amor: la relación podría opacarse por demandas excesivas o actitudes teñidas de indiferencia.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: su capacidad para crear nuevos proyectos será desafiada, pero ganará.
Amor: alguien de otro entorno le causará un irresistible agrado; posible romance.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: el equipo comenzará a flaquear en ideas, pero les marcará un camino.
Amor: la comunicación mejorará y se verá en la calidad del diálogo y los agradables momentos.
Si usted cumple años hoy es una persona: generosa cuando ejerce algún liderazgo. Escucha a todos y a cada uno.