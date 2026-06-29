Horóscopo de hoy lunes 29 de junio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: se darán las condiciones para dejar atrás las trabas y avanzar con las tareas.

Amor: necesitará moderar sus impulsos si desea concretar un encuentro romántico.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento para estar alerta, revisar posibles fallas y evitar algún altibajo.

Amor: descubrirá que posee una intensa afinidad con la persona más inesperada.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resolverá un desacuerdo con el entorno y la cooperación comenzará a crecer.

Amor: su encanto se destacará en un encuentro y todo le llevará hacia un romance.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tomará una decisión que está injustamente postergada y las trabas cederán.

Amor: los gestos, más que las palabras, crearán una reconciliación o un romance.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios de cierta complejidad, pero tendrán resultado positivo.

Amor: algunas cosas resueltas o bien hechas darán optimismo y armonía a la pareja.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su intuición se pondrá en alerta ante una propuesta que no es confiable.

Amor: las cosas en la pareja estarán en calma, pero un cambio será inevitable.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: si mantiene un férreo control, pronto llegará un beneficio inesperado.

Amor: las diferencias en la pareja crearán inquietud, pero un gesto amoroso las vencerá.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: descubrirá la falta de avance en el trabajo y tomará duras iniciativas.

Amor: su fuerte encanto generará situaciones incómodas en el entorno, pero lo disfrutará.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirá una propuesta que solo asegura esfuerzo y poco beneficio.

Amor: la expresión del afecto será crucial para recuperar la calidez y vencer la indiferencia.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se dirá que un proyecto es genial, pero resultará algo decepcionante.

Amor: sin razones aparentes, germinará la idea de que su posición en la pareja es insegura.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: necesitará poner orden y alejará a gente poco idónea que no ayuda.

Amor: en la pareja se debatirá la necesidad de disponer de espacios propios y llegarán a un acuerdo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una propuesta será del agrado del entorno, que decidirá cooperar en todo.

Amor: surgirán dulces vivencias que fortalecerán a la pareja y permitirán un nuevo comienzo.

Si usted cumple años hoy es una persona romántica e inclinada a embellecer la vida íntima. No le gusta discutir.