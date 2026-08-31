Horóscopo de hoy lunes 31 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: se avecinan negocios o proyectos nuevos que generarán crecientes beneficios.

Amor: querrá hacerse responsable de cosas que no le corresponden y se lo harán saber.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: privilegiará el trato directo con la gente influyente y así los negocios crecerán.

Amor: su pareja querrá escuchar la razón de sus quejas y tendrá que ser con sinceridad.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: la trayectoria de un colega será útil para subsanar errores y volver al éxito.

Amor: alguien se destacará como confidente y le ayudará a confiar sentimientos guardados.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su tenacidad será el modelo a seguir para un entorno que no quiere cooperar.

Amor: algún enemigo imaginario se meterá inútilmente en las discusiones de la pareja.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: no será momento para mantener rutinas y sí para dejar atrás lo viejo y conocido.

Amor: actitudes impulsivas harán que descuide un compromiso con la persona deseada.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirán obstáculos difíciles de remover, pero hallará una solución creativa.

Amor: su buen humor renovará su encanto y hará resurgir momentos plenos de calidez.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: asuntos pendientes se resolverán y los proyectos o negocios avanzarán.

Amor: buen momento para planear cambios en la pareja, como un nuevo comienzo.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una vieja vocación se volverá una carga; necesitará renovar todo.

Amor: la sinceridad ayudará a disipar problemas amorosos y dará otra perspectiva.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su entorno tendrá que esforzarse en cooperar y los convencerá.

Amor: perder la paciencia no será opción; escucharse y dialogar alejará el desencanto.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien, pero alguien provocará un retroceso.

Amor: el buen humor e iniciativas divertidas renovarán la calidez mutua en la pareja.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: gente influyente elogiará su talento para los asuntos complejos o de precisión.

Amor: momento para dejar las reuniones con amigos y privilegiar a su pareja.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: las tareas crecerán y no tendrá problemas para resolverlas o delegarlas.

Amor: momento para conducirse con buen ánimo y concentrarse en esa agradable persona.

Si usted cumple años hoy es una persona: poco apegada a la realidad. Vive pendiente de lo que sucede en su interior.