Horóscopo de hoy lunes 5 de octubre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su negocio o proyecto mostrará un camino exitoso que sorprenderá a los demás.

Amor: una inesperada expresión de sentimientos hará que aflore la calidez en la pareja.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien, pero conviene prever algún cambio inesperado.

Amor: momentos amables en un encuentro facilitarán la confianza con una bella persona.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: superará alguna traba impuesta y se abrirán posibilidades nunca antes vistas.

Amor: el buen humor facilitará que un amable encuentro derive en momentos románticos.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: parecerá que alguien trae una brillante idea, pero verá que no es tan buena.

Amor: si padece cierto aislamiento, decidirá salir de su área de confort y tomará iniciativas.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: con gran habilidad, logrará convencer para reformular un negocio difícil.

Amor: un conflicto en la relación se resolverá si acepta de buena que ha cometido errores.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento para tomar acciones cuidadosas que le conducirán al éxito.

Amor: sin mediar palabra, pondrá límites a gente que se entromete en lo que no le importa.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: resolverá entredichos con los que se pierde el tiempo y no hay avances.

Amor: verá su ideal de relación al conocer a una bella persona en un encuentro fortuito.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: surgirá oportunidad para no dejar pasar; con ella fluirán beneficios.

Amor: su intuición le indicará que algunos aspectos de la relación pronto van a cambiar.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una actividad comenzará a destacarse por sobre las demás.

Amor: una relación se iniciará casi sin que se dé cuenta y la tomará con entusiasmo.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: mantener el rumbo tendrá un costo alto, pero valdrá la pena.

Amor: alguien pedirá una respuesta que tal vez no pueda dar, pero se esforzará para dialogar.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: resolverá problemas con gran habilidad y lo que está trabado fluirá.

Amor: los sentimientos no serán bien entendidos con palabras; un gesto amoroso dirá todo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tendrá inspiración para tomar las iniciativas que construirán el camino al éxito.

Amor: conocerá a una persona de gran atractivo, pero se concentrará en su interioridad.

Si usted cumple años hoy es una persona: muy leal en la amistad y la pareja. Le gusta socorrer a los que sufren.