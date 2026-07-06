Horóscopo de hoy lunes 6 de julio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio que había dejado de lado pasará a ser importante.

Amor: se sentirá mejor en la pareja cuando, en una circunstancia, controle sus impulsos.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tendrá capacidad para asumir varias tareas a la vez y con singular éxito.

Amor: las parejas estables estarán de parabienes; la calidez del romance inicial resurgirá.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una nueva propuesta le hará ver que está a la altura de cualquier desafío.

Amor: demasiadas distracciones provocarán que su pareja le pida mayor atención.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: la situación económica podría frenar su progreso, pero actuará igual y con éxito.

Amor: en la pareja le pedirán que exprese aquello que no comparte de su mundo interior.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: resolverá malentendidos que otros provocan y perjudican el trabajo o el negocio.

Amor: momentos de diálogo en la pareja revelarán secretos y sentimientos guardados.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tomará las iniciativas correctas y gente de jerarquía le elogiará.

Amor: hará bien en no abundar con su tendencia a explicar todo; podría aburrir a quien desea conquistar.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para privilegiar las relaciones públicas y revisar los contactos.

Amor: su habilidad natural para encontrar el equilibrio será su encanto en acción.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá una visión opuesta a la de un colega respecto de un proyecto.

Amor: la paciencia y el buen trato ayudarán a resolver un conflicto en la pareja.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una circunstancia indicará que puede asumir un riesgo y ganar.

Amor: se dará cuenta de que, en la vida de pareja, las cosas no se soportan, se comparten.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el secreto de sus logros será dejar de lado la rigidez y actuar con flexibilidad.

Amor: una situación difícil mostrará las virtudes de ambos para superarla.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una nueva actividad implicará mayor exigencia y la resolverá con éxito.

Amor: la comunicación podría atravesar dificultades; quizá la pareja necesite un descanso.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: luego de varios éxitos llegará una etapa de calma que dará paso a un nuevo comienzo.

Amor: dejará de lado compromisos para encontrarse con la persona que más le interesa.

Si usted cumple años hoy es una persona: habilidosa cuando navega aguas turbulentas y exitosa en sus proyectos.