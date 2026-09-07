Horóscopo de hoy lunes 7 de septiembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un trabajo será aprobado e iniciará una serie de logros con beneficios.

Amor: se arriesgará si se deja llevar por habladurías; la armonía será afectada sin necesidad.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que superarán todas las dificultades y alcanzará las metas.

Amor: momento para dejar de lado lo superficial y concentrarse en los momentos íntimos.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una decisión que no parece confiable redundará en gran beneficio.

Amor: ignorará un buen consejo y las consecuencias serán inevitables; la armonía se perderá.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: las trabas se disiparán, los trámites fluirán y los ingresos aumentarán.

Amor: dejará de discutir, el encanto crecerá y el buen humor fortalecerá la armonía.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: medidas apuradas asombrarán, pero los resultados mostrarán increíbles ventajas.

Amor: se afirmará el deseo de la pareja de pasar a la etapa de mayor compromiso.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: llega la oportunidad para poner en orden proyectos que avanzarán.

Amor: creerá que no hay problemas en la relación, pero le tomarán por sorpresa y escuchará.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: posibles demoras o cancelaciones en el inicio de un trabajo.

Amor: lo que parece un defecto del otro comenzará a ser un rasgo que deseará ver cada día.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: trabas inesperadas podrían complicarle, pero llegará al éxito.

Amor: su natural encanto potenciará las muestras de afecto y facilitará las pequeñas atenciones.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: los obstáculos parecerán insalvables, pero los superará.

Amor: momento positivo para iniciar una relación nueva. Se enamorará con entusiasmo.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: planes bien hechos permitirán un avance sólido y a tiempo.

Amor: alguna actitud negativa causará fastidio en la relación y habrá que sanar heridas.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: con habilidad resolverá problemas complejos y será muy elogiado.

Amor: un diálogo sincero restituirá la armonía afectada y la calidez en cada momento íntimo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: no tendrá que decidir en soledad porque habrá buenas sugerencias.

Amor: una muestra de afecto le llegará al corazón y abrirá el camino al encuentro romántico.

Si usted cumple años hoy es una persona: ambiciosa y dominante. Actúa cuando su mundo personal es invadido.