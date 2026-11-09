Horóscopo de hoy lunes 9 de noviembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: no habrá discusión ni conflicto que obstaculice su camino a los negocios exitosos.

Amor: volverá a encender la calidez que parece menguar en la relación y todo mejorará.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: invertirá la energía que hace falta para convertir lo que ha fallado en un éxito.

Amor: los problemas de la pareja comenzarán a resolverse con iniciativas atrevidas.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una evaluación indicará que su proyecto es el mejor ponderado y más efectivo.

Amor: habrá entrometidos cerca de la pareja, pero no admitirá intrigas ni confusiones.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para convencer a gente que desconfía de lo novedoso.

Amor: su interior sensible será percibido por una persona que amará escucharle.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para implementar esos cambios postergados y comenzar a mejorar.

Amor: una discusión trabará la natural afluencia de la relación, pero hará las paces.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: no será buen momento para tomar riesgos ni descuidar lo realizado.

Amor: el mutuo encanto de la pareja será vital para reforzar el lazo y renovar una etapa.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su talento para equilibrar lo descompensado será destacado por colegas.

Amor: renovará la imagen, su encanto brillará y será muy percibido en el entorno.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: no aceptará la falta de control y tomará para sí el necesario liderazgo.

Amor: querrá saber los motivos de algún malestar en la relación y se llevará una sorpresa.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: necesitará compartir lo que sabe de un proyecto nuevo.

Amor: su presencia no pasará inadvertida en un encuentro y alguien se interesará.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el entorno le criticará su perfeccionismo, pero lo necesitarán.

Amor: en un encuentro, su timidez se convertirá en virtud y generará momentos románticos.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: recuperará el control y nuevos proyectos o negocios tomarán impulso.

Amor: las actividades compartidas facilitarán el retorno de la ternura en el trato de la pareja.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: ignorará las críticas y su trabajo le conducirá a mejorar en lo material.

Amor: momento para disfrutar de la pareja o, si está en soledad, comenzar una nueva relación.

Si usted cumple años hoy es una persona: nerviosa, pero muy sensible. Le disgustan las discusiones con seres queridos.