Vida
Horóscopo de hoy lunes 9 de noviembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: no habrá discusión ni conflicto que obstaculice su camino a los negocios exitosos.
Amor: volverá a encender la calidez que parece menguar en la relación y todo mejorará.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: invertirá la energía que hace falta para convertir lo que ha fallado en un éxito.
Amor: los problemas de la pareja comenzarán a resolverse con iniciativas atrevidas.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: una evaluación indicará que su proyecto es el mejor ponderado y más efectivo.
Amor: habrá entrometidos cerca de la pareja, pero no admitirá intrigas ni confusiones.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: tendrá habilidad para convencer a gente que desconfía de lo novedoso.
Amor: su interior sensible será percibido por una persona que amará escucharle.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: momento propicio para implementar esos cambios postergados y comenzar a mejorar.
Amor: una discusión trabará la natural afluencia de la relación, pero hará las paces.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: no será buen momento para tomar riesgos ni descuidar lo realizado.
Amor: el mutuo encanto de la pareja será vital para reforzar el lazo y renovar una etapa.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: su talento para equilibrar lo descompensado será destacado por colegas.
Amor: renovará la imagen, su encanto brillará y será muy percibido en el entorno.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: no aceptará la falta de control y tomará para sí el necesario liderazgo.
Amor: querrá saber los motivos de algún malestar en la relación y se llevará una sorpresa.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: necesitará compartir lo que sabe de un proyecto nuevo.
Amor: su presencia no pasará inadvertida en un encuentro y alguien se interesará.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: el entorno le criticará su perfeccionismo, pero lo necesitarán.
Amor: en un encuentro, su timidez se convertirá en virtud y generará momentos románticos.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: recuperará el control y nuevos proyectos o negocios tomarán impulso.
Amor: las actividades compartidas facilitarán el retorno de la ternura en el trato de la pareja.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: ignorará las críticas y su trabajo le conducirá a mejorar en lo material.
Amor: momento para disfrutar de la pareja o, si está en soledad, comenzar una nueva relación.
Si usted cumple años hoy es una persona: nerviosa, pero muy sensible. Le disgustan las discusiones con seres queridos.