Vida
Horóscopo de hoy martes 1 de septiembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: la relación directa, sin intermediarios, será lo mejor para el negocio.
Amor: la confianza mutua crecerá y facilitará encuentros románticos plenos de calidez.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: no dejará pasar una oportunidad excelente que no se presenta a menudo.
Amor: no querrá hacer cambios, pero chocará con el impulso transformador de su pareja.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: personas influyentes evaluarán que su tarea merece elogios e incentivos.
Amor: hará el esfuerzo de controlar su malhumor y eso será agradecido en la relación.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que su entorno no verá con agrado, pero los convencerá.
Amor: alguno de sus intereses causará desconcierto en alguien con quien desea un romance.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: momento para examinar la estrategia y hacer cambios si corresponde.
Amor: cometerá un error si da por sentado algunos temas en la relación; mejor escuchar.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: necesitará una actitud condescendiente y no pasar por alto las quejas.
Amor: deseará que su pareja adopte opiniones iguales a las suyas, pero eso no ocurrirá.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento para iniciar actividades nuevas o vocaciones postergadas.
Amor: temores y dudas se disiparán y algo que pasó inadvertido se convertirá en hermoso.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: no malgastará la energía en discusiones que no llegan a nada.
Amor: no habrá más excusas y tomará iniciativas divertidas para salir en pareja.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: cambios drásticos causarán rechazo, pero serán una buena idea.
Amor: su sensibilidad estará aumentada en un encuentro que le llevará al romance.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: ya no necesitará controlar los impulsos y mostrará su carácter.
Amor: cierta discordia será la señal de que se avecina un momento difícil, pero positivo.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: aunque surjan dificultades, las cosas continuarán mejor de lo que parece.
Amor: momentos de intensa felicidad que renuevan la relación y crean esperanza.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: superará los errores en un proyecto o negocio y será elogiado por el entorno.
Amor: su fuerte encanto disipará temores y facilitará encuentros plenos de mutua calidez.
Si usted cumple años hoy es una persona: exigente y con naturales condiciones para liderar grupos y proyectos.